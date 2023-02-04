視察輕軌最後一哩路　林欽榮：拚11月完工加速成圓

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捷運局表示，為重視該路段輕軌施工對雨豆樹之影響，施工團隊已經依照「高雄市樹木修剪諮詢委員會」所核定的本工區總計有206棵雨豆樹須就地保留與軌道共存，以及為設置車站也必需「以站就樹」為原則，僅准予移植9棵雨豆樹之計畫，妥為進行植栽保護施工處理。相信有了先前美術館路段龍貓隧道的輕軌經驗，在大順路段完工後的輕軌行駛地景，因為雨豆樹的保留，其壯闊樹幹與茂密樹枝交織延綿、覆蓋著流動的輕軌列車行駛，將呈現嶄新的輕軌綠廊，相信會帶給市民驚艷的畫面，亦請市民期待。
交通局表示，輕軌圍籬架設後，大順路及替代道路均維持D級以上服務水準，大順路車流量減少約24%，替代道路增加13%(明誠路、同盟路、建工路、民族路)；交通局與警察局將持續加強改道宣導，並配合管制措施，滾動調整號誌時制，提高車流紓解行車效率。
捷運局以及工務局並說明，輕軌沿線周邊人行道改善，工務局養工處已全面清查並修補破損情況嚴重之人行道；並針對輕軌C20至C24已通車路段的沿線人行道，工務局養工處已安排本月將即進場施工改善。後續C24至C32路段，則需要待於本年底輕軌通車後，再行施作；預算預估1億5000萬元，將予全面改善大順路兩側人行空間，以利輕軌年底成圓後接續將週遭人行環境加以改善；提升輕軌、捷運等大眾運輸使用普及率。
捷運局再提醒市民朋友，自今年2月1日起，大順路沿線路口配合輕軌施工陸續實施禁止左轉，屆時大順路沿線車流僅可直行或右轉，提醒用路人提早改道替代路線，以避免耽誤既定行程。因施工期間工區限速30km/h，在各路口處派遣義交協助輔助疏導交通，敬請用路人耐心放慢車速以維行車安全。