新住民在台灣開店　申獲永久居留證

在桃園市觀音區經營披薩店的義大利籍廚師達明可（D'Amico），用美味征服台灣人的味蕾。來台居留滿5年的他，向移民署申請外僑永久居留證獲准，移民署北區事務大隊桃園市服務站人員特地前往披薩店頒發永久居留證，達明可現場示範製作道地義式披薩，濃郁風味讓人驚艷不已。移民署北區事務大隊桃園市服務站統計，去年桃園市共有401人取得永久居留證。
記者賴正琳／綜合報導
來自義大利西西里的達明可與太太翁佩杞在國外結識，兩人婚後決定定居台灣，並在觀音草漯經營「西西里披薩店」，雖然位置低調且無顯目招牌，靠著用料實在、口感新鮮，口耳相傳成為在地名店，更是網友口中的巷弄隱藏版美食，店內披薩口味多元，有傳統義式口味，也有結合台灣食材的創意口味，許多饕客慕名而來，達明可更擁有義大利披薩廚師國際聯盟認證。
達明可說，他在台灣生活10年多，慢慢發現台灣之美，對於台灣人的熱情、治安的穩定，以及各項社會措施的完善印象深刻，尤其政府機關效率高，生活便利性堪稱一絕，他也不時到台灣各處旅遊，甚至到離島了解歷史、人文，漸漸愛上這片土地的人民、社會、文化，因此他向移民署申請外僑永久居留證，希望可以永久留在台灣，和台灣人一起努力打拚生活。
移民署桃園市服務站主任黃英貴表示，外國人於我國合法連續居留5年，每年居住超過183天並符合相關資格，即可備齊相關文件，向居留地的移民署服務站申請永久居留，恭喜達明可取得永久居留證，期許他繼續用精湛廚藝征服台灣人的味蕾。