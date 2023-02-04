台灣燈會5日正式開幕 台北市政府周邊道路依時段封閉
睽違23年，台灣燈節終於回歸到首都台北市舉辦。「2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行，北市府方面預計周圍人潮將會湧入主燈區台北市政府與國父紀念館周圍，因此於今（4）日晚間起就陸續封閉周邊相關道路，因此民眾來參觀燈節，請盡量搭乘大眾交通運輸工具，或是格外注意周邊交通管制情況。
記者丁上程／台北報導
台北市交通局表示，為確保遊客賞燈步行安全，調整交通疏導管制措施，並公布逛燈會三大交通攻略：「搭捷運、坐公車、不開車」。交通局強調，為賞燈人潮可能溢出人行道，2月4、5、11、12、18、19日（週六、日）17時至23時封閉逸仙路（忠孝-仁愛）作為徒步區。
至於因應主燈區2月5日將進行開幕活動，台北市政府周圍的松高路、松智路、松壽路，上午9時起將會陸續封閉。至於市府周邊停車場的部分，交通局則表示，為降低周邊交通衝擊，9處公有停車場配合於2月1~19日平日17~22時及假日10~22時調漲費率為50-60元/小時，如府前廣場、松壽廣場、信義廣場、市民大道（復敦段）、市民大道（敦延段）、市民大道（延吉段）、僑安地下、松山高中及忠信廣場停車場。
交通局強調，若民眾有停車需求，由於展區停車不易且易壅塞，呼籲遊客盡量善用捷運公車進入展區，若外縣市遊客必須開車，建議可駛至外圍停車場（如木柵動物園河川高灘地堤外停車場、南港展覽館停車場），停完車後再轉捷運至展區，可節省時間。而由於燈會展區周圍都規劃為徒步區，賞燈人潮多，國父紀念館、市政府及香堤大道周邊人行道禁止騎乘自行車。