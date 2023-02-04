捕捉野生許光漢、林柏宏！兩大男神「路過」影廳粉絲超嗨
動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》昨（3）日晚間在台北舉辦「我就是一個花瓶場」特映會，電影裡飾演地表最正警花的「花瓶代表」王淨小露香肩性感亮相，見到滿場觀眾都為她而來，王淨感動喊話：「見到這麼多朋友好開心，希望大家看完喜歡，大力分享！」現場也送出，兩件印有「因為我就是一個花瓶」電影台詞衣服給觀眾。
記者黃雅琪/綜合報導
前陣子趕拍新片，無法一起出席的王淨終於歸隊，她以「花瓶代表」亮相說：「先前深陷劇組生活，感覺好久沒跟世界接軌，今天回到宣傳團隊第一天，就見到這麼多觀眾朋友捧場，真的很開心。」聊起首度與王淨合作，導演程偉豪表示：「我很幸運，這次演員都高顏值又會演，第一次跟王淨合作，她真的很厲害。」王淨則分享飾演「最正警花」最困難是要重拾翻白眼的功力，她坦言：「我最近常演苦情、悲情或淒美愛情故事，很久沒人找我演小辣椒了，演起來超過癮。」
接著許光漢、林柏宏無預警驚喜登場，從入口處緩緩走進影廳，幸福來得太突然，全場粉絲尖叫聲爆棚！許光漢搞笑說：「我只是路過來吃爆米花，看電影的啦。」林柏宏也調皮表示：「我來是因為我也是王淨的粉絲。」全場氣氛嗨到最高點。繼去年金馬影展閉幕片放映後，3人首度合體，原以為是溫馨感人的時刻，卻開始搞笑鬥嘴，林柏宏還戳破導演程偉豪身上穿的紅色格子襯衫，竟是他片中飾演「死掉的gay」毛毛的戲服，大家忍不住質問導演：「其實很想自己演毛毛吧？」《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2月10日全台上映。