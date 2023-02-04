獨／《原子》MAX私下不愛拍照 因「一捆蘆筍」感到焦慮
選秀節目《原子少年》播畢後仍備受關住，各星球也已陸續出道，而值得一提的是，少年們去年7月還推出一本寫真書《原子少年：奇蹟的夏天》，成員包括小孩、林佳辰、黃文廷、李哲言、陳治廷、金雲和MAX，他們的小檔案、座右銘和心情抒發等，都收錄於其中。陳治廷和MAX今（4）日現身「台北國際書展」，親自替粉絲們簽書，而2位少年也於會後接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享拍攝寫真的心得。
記者侯家瑜/台北報導
MAX坦言私下不是愛拍照的人，與人相處會怕尷尬、感到彆扭，所以這次拍攝寫真，最大的挑戰就是在鏡頭前放輕鬆做自己，不過敬業的他，遇到想合照的粉絲仍會親切答應。MAX也分享，當時有被指派要和一捆蘆筍拍照，讓他不知所措，「會不知道要如何駕馭，我特別尷尬，攝影師告訴我把它想像成道具就好，不用想太多，自然就好。」
陳治廷分享最高難度的照片就是封面照，「當天太陽很大，眼睛睜不太開，風很大所以髮型容易被吹亂，需要一直補妝之外，也很難讓全部人都同時維持、配合好妝髮和姿勢。」至於有趣的事情，他表示因為自己和金雲身高比較高，所以在拍攝時需要半蹲一段時間，「那場是在餐桌前面，我們上半身看起來很正常，但下半身其實蹲得很辛苦，有蹲蹲站站，長達5分鐘左右。」陳治廷也透露自己拍攝前，有請教待過模特兒公司的姊姊，身邊也有不少模特兒朋友，很感謝能在他們身上吸取不少拍照技巧。
此外，《原子少年》製作人詹仁雄近日也將推出旅行書《海邊小屋》，今天剛好在書展也有展區，陳治廷和MAX就特地到現場力挺，希望詹仁雄的書可以大賣。