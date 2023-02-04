搶開學商機！高顏值「網美家電」受青睞

寒假尾聲，學生族群即將返校迎接開學。486團購觀察，學習輔助工具、生活和收納用品搜尋量成長2.5倍，其中，外宿學生需求帶動快煮壺、多功能料理鍋、輕量吸塵器、無線空淨機等小家電買氣成長逾2成，特別以「網美型」的多功能電器被點檯率最高，價格落在3千元內為學生族群甜蜜價格帶。
記者陳美嘉／高雄報導
486團購指出，「輕量、無線、多功能」是外宿學生添購小家電的熱門搜尋關鍵字，特別的是，還要兼顧「高顏質」才能吸引年輕消費者買單。以廚房家電來說，簡單插電就能同時完成多道料理的日本松井多功能雙層蒸煮鍋以及推出粉嫩雙色的GPLUS微電腦多功能壓力鍋受到歡迎。KINYO和meekee雙雙祭出外型絕美的食物調理機搶攻消費者荷包；韓系家電WINIA則推出薄荷綠復古小冰箱搶下租屋族市場。
隨著減塑成為國際趨勢，可微波的ZipBag白金矽膠密封保鮮袋買氣穩定提升。保溫杯、濾水壺、收納架、腳踏墊、門簾等百元小物熱搜量增2.5倍。學生族群偏愛輕巧不占空間和無線設計， ikiiki極輕量無線吸塵器重量僅500g，團購價不到3千元受到歡迎。KINYO推出無線又小巧便攜的空氣清淨機適合置於桌上伴讀，團購價3千元有找。
支援錄音轉寫兼同步翻譯的智慧錄音筆、英文學習機和翻譯筆等學習輔助工具隨著開學來臨祭出最低下殺47折，買氣月增37%。冬夏兩用可水洗兒童睡袋、蓄熱保暖的石墨烯枕頭和棉被也被列入購物清單，搶手的法國MONTAGUT夢特嬌石墨烯科技纖維枕限時優惠36折。