童年崩壞了！嗜血真人版《維尼》泳池殺害「火辣網紅」
由A.A. Milne 創作的《小熊維尼》原著童書系列版權，已經在2022年初正式進入「公有領域」（意即任何人可以不受限制地使用和加工它們），英國導演瑞斯華特菲德在同年推出血腥版的小熊維尼，完全逆轉經典童話故事中的溫馨形象，去年消息一出便在網路上掀起熱烈討論，有大批網友崩潰童年回憶全滅、三觀全毀。
記者黃雅琪/綜合報導
這部由INT、JAGGED EDGE 共同合製，以10天低成本製作的《小熊維尼：血與蜜》，劇情講述小熊維尼和森林夥伴們被人類朋友克里斯多福羅賓遺棄後，變得凶殘又嗜血，當長大後的克里斯多福羅賓回到森林與故友敘舊時，才驚覺童年的甜美回憶，竟已變成一場血腥噩夢。劇中邀請到OnlyFans 網紅娜塔莎托西尼出演比基尼辣妹，在泳池邊慘遭小熊維尼及小豬毒手，劇照中可見娜塔莎傲人身材，與凶猛的小熊、小豬形成強烈對比。
製作團隊決定打鐵趁熱，在電影首集未上映前驚喜發布第二集的前導海報，預計今夏拍開。本片將於3月3日上映，讓台灣影迷能在大銀幕一睹這部年度話題之作。《小熊維尼：血與蜜》不僅血腥又創意十足，片中小熊與小豬獵殺人類過程中，招牌蜂蜜、血漿與尖叫聲不間斷，保證讓喜歡血腥片的影迷過癮滿意。