高雄蜜棗進軍家樂福！產地新鮮直送伴手禮首選

蜜棗禮盒是春節期間許多人送伴手禮的首選，蜜棗在國內的種植面積達1,758公頃，其中最大產區為高雄市，以種植面積約752公頃居全國第一，而且品種多元、品質卓越居全國之冠。家樂福生鮮部處長鄭載馨表示，蜜棗在新春期間有「團圓」的含義，是年節禮盒的最佳首選，今年家樂福特別與高市府農業局獨家洽談使用台灣設計展出現的K38潮農名寵設計蜜棗禮盒，歡迎消費者來家樂福提＂棗＂慶開運。
記者陳美嘉／高雄報導
農糧署副署長姚志旺指出，高雄蜜棗品種多元，在市場主流品種中，產季較早生的「台農13號雪麗」及晚熟的「高雄11號珍蜜」、「高雄12號珍愛」分別在農曆年前後接力供應；而高雄蜜棗果形碩大精實、口味多汁清甜、皮薄鮮脆可口，營養成分上更富含膳食纖維、蛋白質、維生素、鈣、鐵、鉀等營養素，不但令人垂涎欲滴，營養價值也滿分。
高雄市農業局副局長王正一表示，高雄蜜棗色澤翠綠、渾圓飽滿，甜脆多汁，營養價值高，歡迎民眾採購，春節期間送禮自用皆宜。近年高雄市府積極開拓國外市場，除已鋪貨到星馬、加拿大、韓國外，在疫情趨緩之際，旅遊勝地日本市場亦是今年推廣重點，張清榮局長也特別強調，此次上架家樂福的除了蜜棗，還有蓮霧、小番茄及鳳梨，邀請國內消費者一起來消費。