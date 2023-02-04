陳吉仲視察農工大縣 呼籲雞農與政府共同防治禽流感

為抑制禽流感重創台灣雞農的生計，行政院農業委員會主委陳吉仲今(4)日上午，下鄉農工大縣視察養雞場周邊公共區域消毒作業，聽取嘉義縣家畜疾病防治所進行防疫措施簡報，並期望業者與政府單位通力合作，讓H5N1疫情無法在台灣爆發，讓國內的消費者可安心食用肉雞與雞蛋。
記者鄭一銘/嘉義報導
依國際糧食及農業組織（FAO）資料顯示，自111 年至今，國際禽場高病原性禽流感( HPAI) 案例高達 5,701例，其中約有 97%為 H5N1 亞型 HPAI ，多數專家認為該病毒是透過候野鳥遷徙跨境傳播，造成疫情大規模爆發，美國及日本 HPAI疫情創史上疫情最嚴重的紀錄。台灣歷經 104 年及 106 年兩次禽流感大爆發，有鑑先前防疫經驗，不斷精進各項禽流感防疫措施，現以「消毒車輛GPS 軌跡分析」、「禽場周邊環境監測」、「督導雞農落實場域消毒」作為主要防疫方式，使HPAI 疫情危害降至最低。
陳吉仲表示，去年秋冬檢疫專案開始實施後，農委會便密切注意國內H5N1疫情發展，今後防疫仍然需仰賴地方政府與農民的配合，包含在養雞場周遭及進出車輛密切消毒、定期監測採樣；此外將與中央研擬方案，以獎勵補助方式，鼓勵農民提升養雞場硬體設施，可使家禽排泄物轉換為有機肥料、消費者糧食供應無虞、提高農民收入，達成三贏局面。
嘉義縣長翁章梁指出，雞肉與雞蛋是台灣極為重要的主食，禽流感疫情若沒有守住將造成嚴重民生問題，感謝中央迅速頒布政策，農民與地方政府密切配合。
嘉義縣養雞協會理事長黃國明說，以自己的養雞場為例，在迎接幼雞前，必須將養雞場內外重複消毒；幼雞開始培養時，為避免帶原的蒼蠅孳生，每三天就要清潔場地雞糞，保持環境乾淨，尤其在疫情嚴峻時刻，維持環境乾淨更是不可少的步驟。