農機補助起跑！分3階段受理　電動、碳匯農機加碼

今年度農機補助起跑！農委會農糧署今（4）日表示，6項農機補助措施，自2月20日起至10月10日止，分三階段受理農友申請， 並提高電動農機補助比例為2分之1及鼓勵購置碳匯農機，幫助農業淨零達標，並紓解農村缺工問題。
記者許若茵／台北報導
農糧署說明，本年度農機補助自2月20日起受理農友申請，省工農業機械與新研發農機補助措施由基層農會受理農友申請，農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機及碳匯農機等補助措施由該署各區分署受理，一般燃油農機以補助3分之1為原則，提高電動農機補助比例為2分之1，鼓勵農友踴躍採用，並納入具碳匯效益的農機具補助，如友善環境的乘坐式水田除草機、具節水效益的雷射自動整平器等。
農糧署進一步指出，為保障各地農友接受補助權利，農機補助分階段受理，受理期間分別為2月20日至4月10日止、5月20日至7月10日止及8月20日至10月10日止等3階段，如遇休息日以次日為截止日，各階段截止將排定補助優先順序，再通知農友購買農機，農友最遲須於11月30日前完成購置並申領補助款，才可順利完成核銷。
農糧署表示，農機補助措施自108年起擴大推動，輔導購置省工農機紓解國內缺工問題，總統蔡英文於同年10月宣布補助農事服務機械，並指示行政院農業委員會持續推動農機補助。
農糧署統計，106年至111年已輔導農友購置各型農機約18.3萬臺，節省農業勞動力超過80萬人日，以及外溢周邊產業產值超過120億元，降低投入農業機械化門檻。