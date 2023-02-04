開拓動漫祭首開「Cos-Show!大賞」 上千作品爭最強Coser
▲開拓動漫祭（FancyFrontier）FF40 今日起在花博爭艷館舉行，橘子集團旗下泛娛樂社群平台《beanfun!》APP中人氣社團Cos-Show!也發起首屆「Cos-Show! 大賞」。（圖／官方提供）
記者張志浩/綜合報導
｜ 2023-02-04 18:04:55 2023-02-04 19:03:34
動漫界盛事「開拓動漫祭（FancyFrontier）FF40 」今（4）日起連續2天在花博爭艷館舉行，現場活動除了主辦單位邀請日本男星、樂團與聲優表演活動外，另一大看頭就是由橘子集團旗下泛娛樂社群平台《beanfun!》APP中人氣社團Cos-Show!發起的「Cos-Show! 大賞」頒獎典禮，各地Coser投稿上千個作品同場較勁，選出最佳妝髮、最佳道具、最佳服裝、最佳人氣等獎項，現場十分熱鬧，Cos-Show!團長也希望透過首屆Cos-Show! 大賞，讓更多人關注Cosplay，並對其投注資源與精力。
第一屆「Cos-Show! 大賞」有別於常見的線下實體賽事活動，Cos-Show!社團結合「beanfun!一起SHOW」新功能，成為台灣首次將Cosplay線下賽制轉換到線上進行的社團活動。本屆評審團邀請到2022年以電影《素還真》摘下第59屆金馬最佳造型設計獎的樊仕清老師、Cos界大神級評審席珍與殺氣老師擔任共同評審，依照參賽者的角色還原度、妝髮、服裝、道具四大項目進行專業評比，遴選出最佳妝髮獎、最佳道具獎及最佳服裝獎3項大獎外，還有網友們透過「beanfun!一起SHOW」選出的最佳人氣獎。 頒獎典禮上陸續公佈首屆「Cos-Show!大賞」獲獎名單，最佳道具獎由吂吂的「魔偶馬戲團-奧林匹雅」奪得優勝，蛟龍翻身則以作品「絕對無敵雷神王」拿下佳作；最佳妝髮獎由包子以作品「女神異聞錄5亂戰：魅影攻手-蘇菲亞」奪得優勝，艾爾以作品「Dead by Daylight-The Artist」拿下佳作；最佳服裝獎則由橘橘以作品「霹靂布袋戲-妖后」奪得優勝，九瑠太以作品「來自深淵-娜娜奇」拿下佳作；最佳人氣獎則由Sara小皿以作品「間諜家家酒-約兒」在「beanfun!一起SHOW」人氣值活動中奪冠。獎項優勝者可獲得3萬元獎金、專業攝影棚拍特權與個人動態特輯，最佳作者及最佳人氣獎可獲得2萬元獎金。 ▲首屆「Cos-Show! 大賞」頒獎典禮吸引眾多人潮圍觀，場面十分熱鬧。（圖／記者張志浩攝）
在頒獎典禮過後，眾多得獎者也透過訪問表達自己對Cosplay的熱愛，其中不乏參與Coser活動超過8年和首次參賽獲獎的人，此次獲得「Cos-Show!大賞」獎，也讓他們在Coser這條路上更有動力，希望將自己的興趣結合專業，繼續創造為人津津樂道的角色，讓更多人看見Coser的活力。
賽事主辦方Cos-Show!團長則表示，「Cos-Show! 大賞」歷經2個月的準備，非常感謝橘子集團旗下的《beanfun!》和 霹靂國際多媒體的協助，「每個Coser的作品都耗費他們許多時間、精神和金錢，大家得值得讚賞，希望透過賽事和社團，讓Coser能繼續茁壯、成長，並為自己的興趣努力，讓更多資源得以進入這項產業。」