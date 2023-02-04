MLB／白、紅雙襪啟動交易　「德國人」換「鐵匠」

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25歲的German雖然姓名的意思是「德國人」，但他是在紐約皇后區土生土長的美國人，是紅襪隊在2021年透過Adam Ottavino的交易案向紐約洋基交易過來的新秀，去年賽季整季在2A、3A共出賽43場比賽全都是後援出賽，49.2局的投球拿下5勝2敗，以及2.72的防禦率，拿下紅襪隊去年賽季的小聯盟最佳投手，也在季末獲得上大聯盟觀光的機會，但5場出賽、4局投球就被敲2轟、丟了8分自責分，防禦率高達18，他也在今年一月底遭紅襪指定讓渡。
在German加入後，白襪隊爆滿的40人名單也得有動作，他們選擇將右投手Jason Bilous指定讓渡，空出位置給新加入的German。
紅襪得到的Denlinger今年26歲，他在2021年才參加選秀，當時他已經是位碩士生的身份，目前最高層級只到2A，去年在高階1A以及2A共出賽40場全都是後援出賽，48.1局的投球，拿下2勝2敗、1次中繼成功、5次救援成功，防禦率4.47，而Denlinger除了是位小聯盟投手外，最特別的是他還是一位斜槓「鐵匠」，他在2014年因為興趣開始了他的鐵匠人生，包含劍、斧等武器都能親手鑄造，還在個人的Instagram頁面販賣自己的作品。