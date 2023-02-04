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專屬Coser的休息室！FF40驚見VIP Room　貼心服務被讚翻

▲橘子集團旗下泛娛樂社群平台《beanfun!》APP中人氣社團「Cos-Show!」，在此次開拓動漫祭FF40設置全台唯一給「Coser」專屬使用的 VIP Room。（圖／官方提供）
▲橘子集團旗下泛娛樂社群平台《beanfun!》APP中人氣社團「Cos-Show!」，在此次開拓動漫祭FF40設置全台唯一給「Coser」專屬使用的 VIP Room。（圖／官方提供）

記者張志浩/綜合報導

「Fancy Frontier開拓動漫祭FF40」今（4）日在花博公園爭艷館登場，除了知名繪師與同人社團，主辦單位邀請到日本男星、樂團與聲優表演，還有多位台灣與日本VTuber 連發活動，人潮擠爆現場，不過除了豐富的活動外，本次展場最大亮點攤位，為橘子集團旗下泛娛樂社群平台《beanfun!》APP中人氣社團「Cos-Show!」，攤位主辦方設置全台唯一給「Coser」專屬使用的 VIP Room，提供了包含連身鏡、梳畫桌、妝髮等小工具，不少Coser體驗完都感到驚喜又貼心。

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此次在Fancy Frontier開拓動漫祭FF40提供VIP Room服務的「Cos-Show!」是橘子集團旗下泛娛樂社群平台beanfun! APP 中人氣社團，是為打造一個讓台灣喜愛Cosplay的愛好者們，能有一個不受時空場域限制，且能隨時隨地分享與交流的社團，社團活動除了定期的作品分享，也提供全台Cos活動資訊、角色徵團、妝髮技巧交流、服裝道具製作分享、展會攝影照片索取、工商商演機會等。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲參與開拓動漫祭FF40的Coser，只要加入beanfun! Cos-Show!社團，就能在VIP Room享用的尊榮級服務。（圖／記者張志浩攝）
除了連身鏡、梳畫桌、妝髮等小工具，只要現場Coser累了，攤位還有舒適座椅可供稍作休息，餓了更有精緻小點心與飲品可作熱量補給，手機臨時沒電還可即時充電等多項貼心服務，Coser只要加入beanfun! Cos-Show!社團即可免費使用。現場Coser璃璃使用服務後，也開心表示在展場中很難得有對Coser 如此友善與尊榮級服務，感到驚喜又貼心。

此外，「Cos-Show!」也在本次舞台活動中，舉辦「第一屆Cos-Show!大賞」頒獎典禮，大賞活動評審陣容包含今年以電影《素還真》剛摘下第59屆金馬最佳造型設計獎的樊仕清老師、Cos界大神級評審席珍與殺氣老師擔任共同評審選出的最佳妝髮、服裝、道具三大獎項各自優勝與佳作，和網友們透過「beanfun!一起SHOW」選出的最佳人氣獎。獲獎者們也「Cosplay」上台領獎，吸引了場內許多觀眾圍觀，場面相當熱鬧非凡。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲開拓動漫祭FF40，Cos-Show!的攤位設置VIP Room，除了舒適座椅可供稍作休息，餓了更有精緻小點心與飲品可作熱量補給。（圖／記者張志浩攝）

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