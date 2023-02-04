台灣也有「間諜氣球」飛來？國防部：皆掌握並依程度反制
美國國務卿布林肯出訪中國大陸前夕，因爆出中方的「間諜氣球」飛向美國本土，造成美中關係緊張。而氣象局長則指出，類似的氣球，在2年前也曾出現在台灣，且氣象局同仁有拍到過。至於當時是否為「間諜氣球」？國防部方面僅回應，針對台海周邊的飛行器材，國軍皆有掌握，並會視威脅程度應變反制。
記者丁上程／台北報導
鄭明典今（4）日上午在臉書上PO文，表示類似的「高空探測氣球」過往在台灣上空曾出現過2次，分別在2021年9月及2022年3月，台北上空曾經出現過，停留時間大約3小時左右。前一次氣象局同仁拍下照片，後一次則是在松山機場上空被民眾拍到，都不是氣象探測氣球。
而在接受記者訪問時，鄭明典則指出，氣象用的探空氣球，直徑大約只有2公尺左右，通常往上飄到25到30公里的高度就會破裂自動掉落，搭載的設備也只有氣象觀測器材；而間諜氣球可能有軍事用途，通常直徑可達15到20公尺，體積大上許多加上材質特殊，可在高空滯留的時間相當長，甚至可以透過遙控氣球體積大小變換高度及飛行方向，搭載的更是精密的監測器材，兩者的成本及精密度是天差地遠。
而外界也擔心，台灣上空是否也如同美國般，受到中國大陸方面「間諜氣球」掌握相關情資，甚至也被攔截電子訊號，有洩漏情資的可能性？對此國防部方面簡短表示，針對台海周邊航空飛行器（含空飄氣球），國軍運用聯合情監偵機制，均全般掌握，並視威脅程度應變反制。