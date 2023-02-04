高雄讚　美、日、韓共4城市代表團盛讚高雄燈會

睽違3年，疫情過後高雄市迎來美國波特蘭市、日本熊本縣及熊本市、韓國水原市4城市代表團走訪蓮潭燈會體驗傳統文化 。行政暨國際處長張硯卿除感謝姊妹市及友好夥伴城市組團來訪，也期盼疫情後的城市交流更頻繁緊密，也希望透過城市外交，吸引更多國際朋友造訪高雄。觀光局局長高閔琳也送 上熱門的「雄meet兔」小提燈給各城市訪賓。
記者郭凱杰／高雄報導
昨(3)日晚間，美國波特蘭姊妹市代表團及韓國水原友好城市代表團在觀光局劉秀英副局長導覽下參觀蓮潭燈會，欣賞以「龍虎塔」及「春秋閣」等知名景點為舞台演出的「光舞蓮潭」燈光秀，呈現出台灣傳統文化與現代燈光藝術唯妙唯肖的結合，各國訪賓對此大讚高雄歷史文化跟新潮創意呈現了完美搭配！ 不只燈會的精彩內容讓人目不轉睛、高雄也變得更美。
行政暨國際處張硯卿處長表示，今年高雄燈會首度移師蓮池潭，盼訪賓以充滿台灣味的燈會體驗開啟參訪旅程，同時期待疫情後的城市交流更頻繁緊密，也希望透過城市外交，吸引更多國際朋友造訪高雄。
稍早，3日上午，美國波特蘭姊妹市代表團，由「波特蘭高雄姊妹市協會」會長陳紀昭率領皇家玫瑰協會及波特蘭玫瑰節基金會等成員共19名團員拜會市府，秘書長郭添貴代表市長陳其邁歡迎，並表示期待高雄市和波特蘭市能在後疫情時代發展高科技及雙語人才交流等議題的實質合作。