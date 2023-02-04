峮峮、柯震東傳緋聞遭罵「小鬼屍骨未寒」！男星爆氣反擊
中職中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）原本與藝人小鬼交往，對方2020年9月意外去世後，她的感情動向也備受關注。去年她被拍到與藝人柯震東和其友人一起夜遊，雖然兩人皆否認緋聞，澄清只是好友關係，不過緋聞仍受到關注，除了引發外界聯想，更引來不少酸民攻擊，讓藝人高英軒實在忍無可忍，今（4）日怒嗆：「峮峮也才幾歲，難道要守寡79年？」引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
高英軒今日在IG限時動態發文，談到峮峮與柯震東的緋聞，他不滿表示：「網友說小鬼屍骨未寒，網友說演藝圈一堆表兄弟？只准自己放火，不准藝人生活？」他認為，峮峮與小鬼兩人沒有結婚，且峮峮也才幾歲，看到峮峮這樣被網友攻擊，他實在忍不了，反問酸民：「難道要守寡79年」？
此外，他在下則限時動態也轉貼作家謝知橋的發文，大致內容則是呼籲女孩子們，如果自己的男友有到相關新聞底下留言攻擊峮峮，就要注意了，「有的話，情人節快到了，建議思考一下怎麼提分手。會說這種話的人，無法理解兩個人分開或是一個人離開都可以是很健康的關係，他們會用傳統觀念與情緒勒索，綁住女生追求愛情與自由的權利，繼續交往真的很危險的！」而高英軒也給出一個讚，表示認同。（編輯：郭佩蓉）