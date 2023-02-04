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鄭文燦台中點燈　盧秀燕：感謝有求必應、獻出第一次

▲行政院副院長鄭文燦今晚到台中，和市長盧秀燕一起為中台灣燈會點燈。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
▲行政院副院長鄭文燦今晚到台中，和市長盧秀燕一起為中台灣燈會點燈。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）

記者顏幸如／台中報導

繼六都市長重回行政院會，新內閣努力修補與地方首長的關係，行政院副院長鄭文燦今晚為中台灣燈會點燈，台中市長盧秀燕二度公開感謝，他將個人第一次下鄉獻給台中，讓中台灣燈會被看見。鄭文燦也禮尚往來，不僅細數燈會特色強調「值得一看」，還順帶宣傳3月的世界棒球經典賽。盧秀燕將前天院會後受訪照片裝框送給鄭文燦，強調「這張照片，鄭副院長站在C位喔！」

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▲鄭文燦配合各種姿勢擺拍，盧秀燕形容他「有求必應」。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
▲鄭文燦配合各種姿勢擺拍，盧秀燕形容他「有求必應」。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
盧秀燕和鄭文燦今（4日）晚一起為中台灣燈會點燈，她致詞時特別感謝鄭文燦，自己當面邀請後，鄭文燦二話不說便答應，到了燈會會場，非常配合的換了迷因服裝、兔耳頭飾，凡事有求必應！「他是全台灣最有實權的人之一，很多記者狂追他的行程、關心第一次下鄉要去哪裡，原來是到了台中！」

鄭文燦接話說：「台中值得給第一次。」盧秀燕馬上回：「聽到這句話好窩心喔！」鄭文燦說，台中什麼都很大，中台灣是除了台灣燈會以外最有特色的燈會，他細數其中的地景燈會、低碳燈會、智慧燈會，表示自己主辦過台灣燈會，知道地景形燈會難度很高，非常值得一看。

▲鄭文燦換上兔耳造型，和盧秀燕擺出愛心手勢。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
▲鄭文燦換上兔耳造型，和盧秀燕一起擺出愛心手勢。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
鄭文燦不忘介紹接下來還有世界棒球經典賽，希望台中能帶動整個台灣，率先在疫後把幸福找回來。盧秀燕高興得向在場者說：「不僅要給他熱烈掌聲、歡呼聲，還要有口哨聲！」

盧秀燕事後受訪時表示，今天全國都在舉行燈會，鄭文燦在副院長任內第一次個人下鄉，就到台中加油打氣，讓籌辦許久的中台灣燈會能被看見，自己非常感動，尤其他有求必應、充分配合活動的需求，更令她感謝。

除了兔子小提燈，盧秀燕還送給鄭文燦一張相片，是2日六都市長重回行政院會後所拍。日前有媒體詢問，盧秀燕步出行政院時，在六都市長中站C位，是否有地方霸主之意？盧秀燕今晚說，這張照片是鄭文燦陪著六都市長接受訪問，「我們選的這張照片，副院長站在C位，大家有沒有看到？」

▲盧秀燕將歷史性的照片裝框送給鄭文燦，不忘強調2日院會後受訪時「副院長站在C位」。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
▲盧秀燕將歷史性的照片裝框送給鄭文燦，不忘強調2日院會後受訪時「副院長站在C位」。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
為期9天的中台灣燈會，第一天就吸引爆量人潮，台中市政府估計，全日參觀人次達215,000人次。燈會以「幸福台中」為主題，規劃7大主題燈區、逾30組燈組，主燈「幸福台中Happy兔」高10公尺，主燈群寬達39公尺，是全台規模最大的水上動力機械花燈，其他主題燈區包括「兔萌窩」、「萌蟲蟲」、「好冰友找朋友」，另有結合中央公園濕式滯洪池的「光之流域」及魔盒世界」展區等。

▲主燈「幸福台中Happy兔」高達10公尺，主燈群寬度達39公尺，是全台規模最大的水上動力機械花燈。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
▲主燈「幸福台中Happy兔」高10公尺，主燈群寬39公尺，是全台規模最大的水上動力機械花燈。（圖／台中市政府提供，2023.02.04）
盧秀燕表示，中台灣燈會辦了23年，在全國地方政府辦的燈會中規模最大，過去在圓滿劇場舉行，今年首度移師到中央公園，比之前場地大了7.6倍，更是全國單一場地最大燈會，一不小心就會走到鐵腿、迷航，市府開發夜間語音導航APP服務遊客，也建議遊客到場地旁的逢甲夜市走逛，從早玩到晚都不無聊！

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