共享機車也要漲價了！WeMo每分鐘改收3元 「這天」生效
萬物皆漲的時代，就連路邊的工想幾車也撐不下去了？WeMo Scooter（WeMo）昨（4）日宣布，受到原物料、電子零料件、基本工資等各項營運成本不斷提升，WeMo將於2023年2月20日00:00起調整基本費率，原費率每分鐘2.5元將調整為每分鐘3元，漲幅來到20%，WeMo同時表示，若有訂閱WeMo PASS的會員，於2023/8/31前，權益將完全不受上述費率調整影響。
記者張志浩/綜合報導
2016年引進台灣的第一台共享機車WeMo在歷經7年的營運後，近日指出，在大環境影響下，原物料、電子零料件、基本工資等各項營運成本不斷提升，「我們希望能持續提供高品質的騎乘服務，讓有移動需求的用戶能夠獲得即時的舒適體驗，以達成我們對用戶品質的承諾，因此將原費率每分鐘2.5元將調整為每分鐘3元。」若以租用30分鐘計算，包括前6分鐘15元的起跳價，往後的24分鐘將從60元漲至72元，總價由75元漲價至87元，整體多出12元。
WeMo強調，為了感謝用戶的支持，凡訂閱WeMo PASS之會員，於2023/8/31 前，權益不受上述費率調整影響，WeMo也將在該期間內加碼回饋騎乘折扣，結帳費用將維持或低於調整前的原折扣後費率，不論新舊用戶，加入即同享優惠。
WeMo提及，未來將持續推出引領產業的服務，不管是熱門商圈的租還站、首創訂閱制、前進金門的 RenTour等，提供用戶最佳智慧移動服務，讓城市再進化。