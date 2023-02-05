女博士離世15分鐘！詳曝「死後世界景象」：我像待了5年
「死後的世界究竟是什麼模樣？」，這問題深植人們心中，卻很少有人可以給出確切答案。一位擁有博士學位的女子便分享自己某次進入瀕死狀態的見聞，說明她期間持續看到一座巨大山脈，且時間概念在這個世界似有似無，令人錯亂，引起民眾熱議。
編輯中心/綜合報導
據《每日星報》報導，琳達（Linda Kramer）說明2001年5月6日清晨時，自己在廁所中突然進入「深度睡眠」，可實際上她達到「臨床死亡」的程度，雖後來幸運救回，可她死亡了將近15分鐘，而就是這短短的15分鐘，琳達似乎親眼見證到死後世界。
琳達說明，死後的世界讓她感受非常奇妙，難以用言語準確形容，那邊似乎不存在著時間，若要刻意以現實世界的邏輯解釋，她認為雖在現世僅死亡15分鐘，可卻感覺自己在那邊待有5年之久。那個世界的空間概念也與現世有著極大區別，除了無時無刻會感受到強烈的墜落感，只要腦袋中想到哪個地方，她就能立刻出現在指定地點。
即便能瞬間移動到任何地方，琳達的身後卻永遠都會出現一座巨大山脈，目測大小比聖母峰大3萬倍，而這個地方被她稱之為「花園」，能在裡頭看到迷你版的杜拜、摩天大樓及湖泊，而且能進入這個空間，與裡面的個體互動，若琳達想要，她甚至能成為他們。這般特殊體驗引起網友討論，有網友認為這是他聽過最完整、詳細的瀕死體驗。（編輯：李惠婷）