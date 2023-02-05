「U:NUS」降臨竹北開唱慶元宵 粉絲前一晚到場卡位
「2023竹北市元宵燈會」即日起至12日在竹北市文化公園盛大舉行，昨（4）日迎來元宵晚會，結合眾多實力派歌手演唱，吸引超過6萬人湧入，場面十分熱鬧。其中晚會最後邀來人氣男團U:NUS，以及金曲天團麋先生，有粉絲為了追星，更是活動前一晚就到現場排隊。U:NUS一連帶來《U & US》、《Yolo》和《King》等歌，又唱又跳讓台下觀眾嗨到尖叫聲不斷，U:NUS也現場寵粉，轉身與全場觀眾大合照，而直播影片的留言區也是一片洗版。
記者侯家瑜/綜合報導
整場晚會由DJ圓圓主持，一開場她就帶來單曲《Pasión》為現場炒熱氣氛，透露從大年初三就已經上工，一路到元宵節都排滿工作，「我是一個愛賺錢的人，一個年的開始就要讓自己處在一個緊繃的工作狀態，這樣整年才會處於高張力。」被問到感情狀態，圓圓則說今年已是單身第11年，「已經把感情拋在很後面，家人也不太會再催婚，畢竟工作不會背叛，但情人卻有可能背叛。」她還打趣形容，「沒有想終結單身，比較想跟新台幣交往。」所以今年她簽了新約，計畫到東南亞等地發展。
晚會先由4位女歌手登場，包括張涵雅、安苡葳、張語噥、艾薇，其中張語噥以一身帥氣褲裝現身，演唱《討厭粉紅》一曲時，還特別自帶自彈電吉他，也選了自己第一張專輯裡的歌曲《No More》，並從新編排舞蹈，動感又性感。張語噥還透露過年期間胖了1.7公斤，讓自己嚇到，「我以為不會變胖，所以要開始克制一點。」近期她也回歸健身，但主要想改善腰痠的問題。