NBA／勇士輕取無首獨行俠　頭號球星「咖哩」卻傷退

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勇士隊對上少了頭號球星的獨行俠，首節就火力全開，單節10位球員上場，其中9人有得分紀錄，單節轟下40分，在首節就取得17分領先，大幅落後的獨行俠，在二、三兩節持續緊咬比數，並在第四節勇士隊少了Curry後打出單節27比17的攻勢，尤其射手Tim Hardaway Jr.在比賽最後一分半的三分球，將比數追到111比116的5分落後，無奈後續反攻無力，吞下敗仗。
勇士頭號球星Stephen Curry在退場前就拿下全隊最高的21分以及6籃板7助攻的表現，他的膝蓋傷勢在經過X光檢查後呈現陰性，在兩天前對上丹佛金塊的下半場比賽，Curry其實就曾經撞擊過同一部位的膝蓋，而本場比賽的實際傷況還是得等到後續經過核磁共振的詳細檢查才會得知。
但除了Curry之外，勇士隊還有其他6人得分上雙，其中拿下13分的二年級生前鋒Jonathan Kuminga，締造了生涯1000得分的里程碑，並以20歲121天的年紀，打破勇士隊史最年輕締造這項紀錄的球員。
頭號球星Doncic因傷缺陣的獨行俠，先發後衛Spencer Dinwiddie跳了出來，以超過五成命中率，砍下全場最高的25分，投進關鍵三分的Hardaway Jr.也有22分的表現，可惜最後差臨門一腳，沒能延續球隊連勝紀錄。