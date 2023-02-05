快訊／本土確診增例22,594！死亡增73例　境外移入+397

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指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為46例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、69例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月19日至今(2023)年2月2日，死亡日期介於今年1月4日至2月2日。
指揮中心說明，今日新增397例境外移入個案中，為172例男性、225例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月5日至2月4日。
指揮中心統計，截至目前國內累計21,840,096例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,169,254例排除)，其中9,668,845例確診，分別為50,060例境外移入、9,618,731例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,687例COVID-19死亡病例，其中16,666例本土，個案居住縣市分布為新北市3,244例、臺北市1,828例、臺中市1,787例、高雄市1,665例、臺南市1,236例、桃園市1,230例、彰化縣1,070例、屏東縣660例、雲林縣538例、南投縣534例、苗栗縣464例、嘉義縣440例、宜蘭縣344例、基隆市331例、新竹縣278例、嘉義市275例、花蓮縣274例、臺東縣202例、新竹市183例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。