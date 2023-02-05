NBA／雙星燃燒小宇宙合得65分　快艇延長賽險勝尼克

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快艇雙星Paul George與Kawhi Leonard在首節就火力全開，單節合得20分，進入到第二節，George單節再狂砍10分，幫助快艇隊在半場打完以7分暫時領先。
第三節則輪到Leonard表演，獨得13分，使得快艇隊的領先分數持續拉開，第四節剛開始，快艇後衛Norman Powell的快攻上籃幫助快艇領先達到17分，但尼克眾將展現韌性，打出34比14的攻勢，後衛Quentin Grimes在最後52秒的三分球，使得尼克反超比分，Jalen Brunson的拋投更把分數拉開到3分差。
比賽剩下最後19秒，快艇隊George孤注一擲的三分球沒進，但是中鋒Ivica Zubac抓到進攻籃板，回傳給George後，隨即送給跑到右邊45度角三分線外的Batum，投進追平一擊的同時比賽結束的槍響也響起。
進到延長賽後，快艇重新振作，獲得多達18次罰球機會，並且把握了其中15球，5分鐘的延長賽得了19分，順利擊敗延長賽僅有4次罰球機會的尼克，此役快艇雙星都上場超過40分鐘，Leonard獲得12次罰球全投進拿下35分，George也投進了5顆三分球，砍下30分，除了合得65分的雙星外，後衛Powell從板凳出發挹注了24分，投進關鍵三分球的Batum也有包含3顆三分球的10分進帳。
剛從確診狀況復原，重新歸隊的尼克後衛Brunson，今天雖然拿下41分，明星前鋒Julius Randle也有28分進帳，卻仍然沒能為尼克隊拿下勝利。