妙崇寺住持宏安長老尼獲頒摩訶朱拉隆功大學榮譽博士學位
高雄市六龜區「清涼山護國妙崇寺」住持宏安長老尼獲泰國摩訶朱拉隆功大學頒發榮譽博士學位，是台灣22年來第二位獲頒摩訶朱拉隆功大學榮譽博士學位的佛教界人士，並於今(5)日上午在妙崇寺舉辦授證典禮，多位佛教界人土及立法院前院長王金平等人均受邀出席盛會並見證整個授證過程。
記者陳美嘉／高雄報導
泰國摩訶朱拉隆功大學已有百餘年的歷史，是泰國高級佛教教育機構，在泰國佛教界中佔有極崇高地位，在國際大學中也享有盛名，能獲得該校文憑，其學歷將廣被世界各國承認。2001年5月20日，泰國摩訶朱拉隆功大學臺灣分校「淨覺僧伽大學」創辦人淨心長老，獲泰國摩訶朱拉隆功大學授與榮譽博士學位。時隔22年後，泰國摩訶朱拉隆功大學再度頒授榮譽博士學位給「清涼山護國妙崇寺」住持宏安長老尼，實為台灣佛教界之光。
妙崇寺住持宏安長老尼認為能獲頒泰國摩訶朱拉隆功大學榮譽博士學位，是她個人的極大殊榮，因此也特別贊助台灣佛教總會建設會館、泰國摩訶朱拉隆功大學台灣分校淨覺僧伽大學、慈明高中、玄奘大學、六龜高中、高雄市龍興國小、屏東縣西勢國小、台東縣海山扶兒家園等單位，總計兩百多萬元的教育經費，分別由摩訶朱拉隆功大學副校長、淨覺僧伽大學本靜校長及常露董事長代為接受。此一授證典禮中，摩訶朱拉隆功大學代表團也帶領南傳法師誦經祈福，代表團與宏安長老尼並互贈紀念品，整個過程十分隆重。