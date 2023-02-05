坦言2024挑戰嚴峻　潘孟安自喻「賴清德的螺絲釘」

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談到新書《紅色鋼鐵人》，潘孟安表示，自己在政治上的顏色無庸置疑，也知道紅色在光譜上有不同解讀，但在記憶中紅色是熱情、熱血、追求真愛的象徵；人要經過千錘百鍊，無論任何職場或是工作，每一個人都是台灣社會的鋼鐵人，「我是在公務生涯裡的紅色鋼鐵人 ，負責拴螺絲，也是小螺絲釘」。
被問及是否將擔任賴清德的競選總幹事，潘孟安表示，自己是斜槓人生，在公務生涯告一段落後持續學習。做為未來賴清德的輔選團隊，也是民進黨的從政黨員，自己當然責無旁貸，也期盼民進黨中生代各司其職，大家分進合擊，像鋼鐵般淬鍊，進而浴火重生。
記者追問過去20年操盤0敗績，是否將與賴清德一起為民進黨再拿下一勝？潘孟安表示，過去自己在屏東操盤，跟現在全國的挑戰不一樣，未來要整合的更多，無論是黨務、政務系統整合，還有國政的各項挑戰。
他說，政務推動如何與選務結合，另在黨務推動能全黨合一贏得台灣人民信賴，這是未來很大挑戰，自己現在沒有任何公職，未來黨或賴清德需要，一定會投入這個戰場。
是否有信心幫賴清德打下這一仗？潘孟安說，自己是賴清德團隊的一個螺絲釘，面對2024挑戰嚴峻，也必須嚴陣以待，民進黨要把過去優點發揚光大。
至於會不會支持鄭文燦參選2024？潘孟安說，鄭文燦跟史哲都是多年兄弟，未來鄭文燦也扮演很重要的工作角色，「政務要強，選務才能更強，我們彼此合作無間，也感謝他今天到場」。
此外，沒有入閣是否有考量？潘孟安表示，在大選結束前就給自己定位，一定要好好休息，關心身體狀況或家人，也給媽媽最大允諾。
潘孟安表示，民進黨人才濟濟，不管在任何工作職場上，政務、黨務都有需求，很多工作大家都要分進合擊，現在自己就好好做個暢遊詩人。