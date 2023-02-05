渡邊直美激瘦20公斤現身SOGO！來台算命「和他有良緣」
日本藝人渡邊直美今（5）日現身台北SOGO百貨！身為台灣茨城宣傳大使的她，為了SOGO忠孝館Fresh Mart茨城物產展，跨海來台親自向台灣民眾推廣縣物產，激瘦20公斤的她現場親切推薦當季草莓、初次登台的紅天使地瓜，空運來台的特色自動販賣機，更手把手教學大家代表茨城縣的專業手勢。前幾日已早一步抵達台灣的她，不只在台灣大逛夜市、還買了皮卡丘頭套直接變裝，更玩了射氣球遊戲並體驗算命。今被劇透算命結果，渡邊直美將和視為偶像的布萊德彼特（Brad Pitt），「有機會於2025年結成良緣」，頓時掀起一陣尖叫，令她害羞直呼「被大家知道了該怎麼辦才好」。
記者蕭涵云/台北報導
SOGO百貨忠孝館Fresh Mart今起推出茨城物產展，特別邀來台灣茨城宣傳大使渡邊直美與茨城縣知事一同蒞臨現場推廣縣產品。在台灣出生、日本茨城長大的渡邊直美，一現身就引起民眾騷動，激瘦20公斤的她，穿著紅白洋裝搭配雙馬尾造型，現場開心與民眾互動，時不時燦笑打招呼，不斷比出手指愛心，或偶爾耍酷把大家逗得好開心，更手把手教學民眾，代表茨城縣的專業手勢，相當稱職。
渡邊直美看著現場陳列的茨城代表美食，忍不住直說「看起來好好吃」，細數當季的新鮮草莓、初次登台的紅天使地瓜，還有水戶納豆、蓮藕、栗子等農產品與美食伴手禮，開金口希望大家能有機會多多體驗，與她在同一個地方長大的美味食物。SOGO還空運來台一台日本特色自動販賣機，可體驗購買冷凍烤地瓜紅天使、奶油野菜鮭魚腹等原汁原味的冷凍美食。
推廣茨城物產之餘，翻譯親切詢問渡邊直美還有沒有什麼要補充的話？沒想到她竟害羞卻大聲地表示「愛してる（我愛大家）」，還自己忍不住笑說是「突然」示愛，並再度放送手指愛心，瞬間融化現場，人人直讚「好可愛」。
事實上，渡邊直美前幾日已早一步抵達台灣，不只在IG秀出大逛夜市的歡樂限動，還買了皮卡丘頭套直接變裝，還「開玩笑要大家不要買複製產品」，更玩了射氣球遊戲並體驗台灣算命。日前才在好萊塢與布萊德彼特及瑪格羅比（Margot Robbie）合照的她，當場驚喜一秒變迷妹並上傳合照炫耀，開玩笑稱「雖然他們看起來像蠟像，但我發誓他們是真的！」
今於SOGO現場，翻譯冷不防詢問渡邊直美要不要分享一下昨日算命結果，她先驚訝表示「在這裡？」被劇透她詢問算命和偶像布萊德彼特的緣分，被算出「有機會於2025年結成良緣」，頓時掀起一陣尖叫，令她聽了害羞直呼「被大家知道了該怎麼辦才好」。
SOGO百貨忠孝館B2的Fresh Mart，即日起至2/22(三)舉辦「茨城物產展」， 現場展售日本農業大縣茨城縣當地有名的美食物產。一開展便親切端出草莓及紅天使地瓜大方提供試吃，引發民眾熱烈響應排隊體驗；週末也將有限定現場實演的烤茨城縣產番薯，能夠體驗熱騰騰的番薯與冷凍番薯交織出的冰火五重天道地享受。