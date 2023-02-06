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空對空飛彈擊落敵機　中華民國空軍創全球首例

▲響尾蛇飛彈實戰經驗豐富，為全球最暢銷空對空飛彈之一。圖為空軍台南基地1聯隊經國號戰機使用AIM-9P4響尾蛇飛彈。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲響尾蛇飛彈實戰經驗豐富，為全球最暢銷空對空飛彈之一。圖為空軍台南基地1聯隊經國號戰機使用AIM-9P4響尾蛇飛彈。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

一顆來自中國的高空偵察氣球進入美國領空，還飄過北美多處敏感軍事地點，引發美方震怒。在拜登總統下令擊落氣球後，美國空軍當地時間4日出動F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈擊落氣球，成為最新款響尾蛇飛彈擊落氣球首例。回顧歷史，空對空飛彈首度擊落敵機，其實為我國空軍所創下。

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在兩次大戰期間，人類空戰主要透過機砲擊落對手，美國在二戰後因而開始研發飛彈取代機砲作為空戰新武器。響尾蛇飛彈以紅外線導引方式追蹤發動機產生的熱源，類似蛇類靠著身上的紅外線感覺器官找尋獵物而得名。響尾蛇飛彈1950年代初期研發，1953年9月試射成功，1956年進入美軍服役，但是韓戰在1953年7月已經簽署停戰協議，所以沒有機會上朝鮮戰場做實戰驗證。反而是美軍提供的AIM-9B響尾蛇飛彈在台海空戰中派上用場。

民國47年（1958年）8月23日傍晚6點30分，共軍對金門各島發動猛烈砲擊，爆發823砲戰。早在823砲戰前幾個星期，國軍就與共軍米格機爆發多次空戰，美國因而秘密軍援剛服役的AIM-9B響尾蛇飛彈，部署於新竹基地第11大隊，當時20架F-86F軍刀機經過改裝，每架能夠掛載2枚響尾蛇飛彈。

1958年924溫州灣空戰中，新竹基地第11大隊第44中隊長李叔元中校發射AIM-9B響尾蛇飛彈擊落敵機，首創空戰史上飛彈擊落敵機記錄。當年國軍宣稱擊落共軍9架殲五（中國大陸版MiG-17）戰機，共軍方面則稱有4架軍機遭擊落。

由於當時共軍仍不知道響尾蛇飛彈存在，因此共軍飛行員幾乎都是在不知情的情況下被飛彈擊落，一度讓共軍飛行員對響尾蛇飛彈感到害怕。不過，當時飛彈技術不成熟，仍有數枚飛彈發射後未爆炸而墜落地面，遭到中國農民將飛彈拾獲後交給共軍，中方再交給蘇聯研究，蘇聯加以逆向工程，仿製出AA-2空對空飛彈。

響尾蛇飛彈一戰成名，成為西方世界最暢銷、實戰經驗最豐富短程空對空飛彈，製造商雷神公司研發出第五代響尾蛇飛彈-AIM-9X，於2003年具備初始戰力。

AIM-9X以AIM-9M的固態推進火箭與彈頭為基礎，配合全新設計紅外線影像尋標頭與導引系統，搭配縮小的彈翼使空氣阻力更低，新控制面與燃氣舵等，可以說是全新設計、新世代的響尾蛇飛彈，搭配一頂要價千萬元的「聯合頭盔瞄準系統」（JHMCS），即便目標超過飛彈尋標頭的搜索範圍，也可以直接發射，等於是飛行員「看到哪、打到哪」，堪稱最強短程空對空飛彈。

2015年雷神公司推出AIM-9X BlockII或稱為AIM-9X-2，與AIM-9X Block I最大提升處為採用與AIM-120 先進中程空對空飛彈一樣的資料鏈，具有「發射後再鎖定」（Lock-On After Launch）能力，可以讓F-35、F-22等隱形戰機避免打開彈艙發射準備時間過長，增加被雷達偵測的機率。空軍已於年初與美國在台協會（AIT）簽約，採購100枚AIM-9X BlockII飛彈，預計2030年前交付完畢，日後將供新購的F-16V戰機使用。

▲F-16V戰機的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.05)
▲F-16V戰機的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.05)

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