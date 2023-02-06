把中國間諜氣球打下來！最強F-22戰機首度擊落外國航空器

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F-22戰機是最早量產服役的第五代戰機，配備了AN/APG-77有源相控陣列（AESA）雷達、向量推力引擎、先進航電與人機界面等；能夠攜帶AIM-9X紅外線導引短程空對空飛彈、AIM-120C先進中程空對空飛彈、聯合直攻彈藥（JDAM）等武器。
F-22不需開啟後燃器上就能超音速巡航，同時具備超視距作戰、高機動性、對雷達與紅外線匿蹤等特性。而F-22的實際雷達反射截面積（RCS）也一直被美軍列為機密。據估計其作戰能力約為美軍F-15E戰機的2至4倍，成熟度高於中國與俄羅斯的第五代隱形戰機，性能為全球現役戰機最強。在2014年的紅旗軍演上，F-22面對F-15、F-16與F/A-18戰機，在模擬空戰中創下0比44的戰績，證明其性能優異。
美國空軍原計劃訂購750架F-22，但是由於冷戰結束後，美國國會大砍國防預算，使得F-22於2011年停產，最終僅生產8架原型機和187架量產機，部署於8個中隊，成為美國史上生產週期最短的主力戰機。
2014年F-22戰機派往敘利亞轟炸恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS），完成了F-22服役以來第一次作戰任務。這次擊落中國偵察氣球，則是創下F-22首次實彈擊落靶機以外的外國航空器。
儘管日本等國對採購F-22有高度興趣，但是為了避免機密外洩，美國國會立法禁止輸出F-22，由於產量少，使得F-22生產與操作成本始終居高不下。2022年美國國防部公布F-22每小時操作成本為52,438美元（約合新台幣145.9萬元)，F-16C型戰機約11,399美元（約合新台幣31.73萬元）。除了造價與操作成本昂貴外，需要細心呵護的F-22維護也讓美軍傷腦筋，F-22的妥善率僅50.81%，在美軍主力戰機中吊車尾。
為汰換駐沖繩第18聯隊老舊的F-15C/D型戰機，美軍第3聯隊首批F-22隱形戰機於去年11月4日抵達沖繩嘉手納基地。日本防衛省指出，大約將有10多架F-22戰機將抵達沖繩駐防，這批F-22戰機暫訂部署在沖繩半年。這也被解讀為美國因應中國太洋軍事威脅的反制措施。