輔選蔡培慧　賴清德喊話合作顧南投、藍綠各佔一席

民進黨主席賴清德今下午展開南投拜廟祈福之旅，為立委補選候選人蔡培慧拉抬聲勢，他指出補選是人才的比較，不是政黨之間的對抗、更不該打成口水戰，若兩席區域立委由藍綠各佔一席，兩黨立委不分彼此、通力合作為南投打拚，才能解決南投發展停滯、人口不斷流失的危機，「我看這方法最適當、對南投最好。」
記者顏幸如／南投報導
賴清德今（5）日的南投祈福之旅，首站到水里鄉憫世寶宮仙公廟。他致詞時指出，南投縣過去時選舉時支持特定政黨，沒把人才放在第一位，發生發生很多事情讓人覺得「厭氣」，他先暗諷前縣長李朝卿的貪污弊案，再舉例林明溱執政8年流失3.4萬人，等於兩個水里鄉的人口。賴清德說：「咱關心南投未來，不想批評任何人，但數字清楚放在面前，要阻止南投繼續被邊緣，最好方法就是栽培最好的人才。」
賴清德細數蔡培慧針對水里鄉好山好水提出的政見，強調南投有天然資源、物產豐富，需要好人才來協助行銷。此時他突然話鋒一轉：「我有個想法，南投濁水溪線、烏溪線共有２位立委，國民黨一席、民進黨一席，大家不分黨派選好人才，共同為南投來打拚好嗎？」
南投縣濁水溪線（第１選區）現任立委為國民黨的馬文君、烏溪線立委（第２選區）8年前由當選縣長的林明溱交棒給同為國民黨籍的許淑華。賴清德說，南投遇到發展停滯、人口流失這麼大的困難，「由兩個黨立委合作，我看這樣最好！民進黨、國民黨的力量都進來南投、不分彼此為南投打拚，這方法最適當、對南投最好」。
賴清德強調，蔡培慧身為南投女兒，從九二一震災後就投入重建，有心為家鄉爭一口氣。他認為補選是為南投選出最適當的人才，而非政黨之間的對抗、不該打成口水戰，「誰出來做最好，大家就支持誰」。
南投立委補選進入倒數4週，藍綠大咖忙輔選。民進黨參選人蔡培慧上午邀農委會主委陳吉仲到南投市、名間鄉出席農業座談會，和在地農民溝通農產加工、生產履歷、茶葉溯源政策、灌溉等問題。國民黨參選人林明溱秉持個人知名的步兵戰法，天剛亮就到名間山上挨家挨戶拜訪，接著到受天宮參拜、成立名間競選服務處。
昨天國民黨主席朱立倫到南投縣黨部主持春酒團拜，強調目標是九合一大選以來4連勝、這一席勢在必得，並預告新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都會來站台。民進黨除了中央黨部12人前天重兵壓陣，黨主席賴清德也展開南投祈福行程，下午連跑水里鄉憫世寶宮仙公廟、南天宮，晚上還參加竹山鎮連興宮的元宵踩街活動。