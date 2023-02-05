《法貝爾曼》揭童年回憶！史蒂芬史匹柏「打開心房」淚崩
由奧斯卡名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新片《法貝爾曼》，榮獲本屆奧斯卡金像獎7項獎提名，導演史蒂芬史匹柏表示，他想要拍這部電影已經想很久了，但是卻沒有認真考慮真正拍攝這部電影，直到他和知名劇作家和編劇東尼庫許納（Tony Kushner）結識後，建立了一個深刻緊密的感情連結。
記者黃雅琪/綜合報導
在兩人認識的16年間，東尼庫許納時不時地會和導演史蒂芬史匹柏進行深入的談話和編劇過程，史蒂芬史匹柏則半開玩笑地說：「東尼等於像是我的心理治療師，我則是他的病人。跟他談了很多，東尼給了我很多反饋，也幫助我整理這些回憶。」東尼庫許納則說：「我真的很榮幸能夠成為他傾吐的對象，他也深入地挖掘了自己的過去和回憶。」現在他們就把史蒂芬史匹柏這位大導演最重要的童年回憶和經驗，拍成這部電影《法貝爾曼》。
片中每位演員都表示，在得知要演出大導演史蒂芬史匹柏的人生故事時，感到非常沉重的壓力，但是當他們看到史蒂芬史匹柏對他們的演出有一些情緒反應的時候：「導演每次在拍片現場開始情緒激動的時候，我就覺得我很成功地把他的故事演得栩栩如生」。
童星蓋布瑞拉貝爾（Gabriel LaBelle）坦言：「我覺得我是來做我該做的事情。」保羅丹諾（Paul Dano）則補充說：「看到史蒂芬在回顧他人生的時候淚流滿面，真的非常令人動容。他藉由這部電影向世人打開心房，流露出他脆弱的一面，那一點真的幫助我看到他這個人，也使得演出這部電影變得更重要。」《法貝爾曼》將於2月24日全台上映。