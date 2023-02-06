巷仔內／飛彈擊落中國間諜氣球　美軍「硬起來」始末

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另外，面對速度慢的空飄氣球，美軍選擇用飛彈擊落，而不是動用機砲將其打下來，也是參考其他國家經驗。1998年加拿大一顆研究臭氧層的氣球失控，飄出了加拿大，往大西洋前進，氣球飄回加拿大紐芬蘭後，加國空軍緊急派出2架CF-18戰機，利用機上的M61火神機砲對氣球射了1000多發子彈，沒想到這顆氣球中彈後還飄了5600浬，最後墜落在波羅地海的芬蘭土地上。
這次美國面對的中國間諜氣球飄在60000至65000英呎的高空中，由於空氣稀薄、現在氣球又有隔層，所以就算被戰機機砲的子彈擊中，也不一定能夠引燃氣球內的惰性氣體氦氣。而65000英呎高度已經超過美國空軍F-15與F-16戰機的爬升上限，只好出動性能最優異的F-22戰機發射最新型的AIM-9X飛彈將氣球打下來。
美軍這次派出的2架F-22戰機呼號「Frank 01」與「Frank 02」，更有向王牌飛行員法蘭克路克（Frank Luke Jr.）致敬之意，1918年9月12日至9月29日期間，法蘭克路克曾一口氣擊落來自德國14枚偵察氣球，讓他被封為「亞利桑納氣球剋星」。美國空軍在亞利桑那州訓練F-16飛行員的路克空軍基地（Luke Air Force Base）也是以他為名。
中國氣球經過日本與加拿大並未引發主權爭議，但是飄到了美國卻引發軒然大波，國務卿布林肯還為此暫緩訪中行程，美中關係陷入緊張。拜登下令美軍大手筆動用操作成本最高的F-22戰機擊落中國氣球，雖有其技術考量，但更主要用意是透過強硬的手段，在大選年即將到來時，再度打「抗中牌」，避免被共和黨打上對中國軟趴趴的標籤。