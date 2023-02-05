台灣燈會點燈「越晚雨越大」 民眾台南衝台北冒雨搶逛
台灣燈會「光源台北」今（5）日正式點燈開幕，台北東區、國父紀念館、信義商區自下午便逐漸聚集人潮，街道上滿是各地前來賞燈的民眾；燈會主舞台更是集結國內外團隊表演，吸引人潮聚集。接近傍晚時分，雖然天公不作美、越晚雨越大，卻湧入更多民眾，不少人攜家帶眷來朝聖，也有情侶、親友們相約一起玩樂，《NOWnews今日新聞》現場直擊，遇到眾多外地民眾紛紛從宜蘭、桃園，甚至遠從台南帶著孩子衝台北，就為了親眼目睹台灣燈會。
記者蕭涵云/台北報導
台灣燈會睽違23年回到台北舉辦，受到民眾熱烈期待。開燈當日，可惜天氣不佳，陰雨綿綿的氣候，天黑後雨勢更是越晚越大。雖然不少民眾做足了準備前往賞燈，大人小孩雨衣、雨傘配備相當齊全；但也有部分民眾沒料到雨勢漸大，只好拿起外套遮雨、掃興提早離開。
《NOWnews今日新聞》於國父紀念館主舞台週邊直擊，最近的捷運站出口不斷進出人潮，從宜蘭來玩的一家5口，才出捷運站就忙著打傘遮雨；另一頭看完燈會的蔡小姐，則是和台南友人一同帶著小孩造訪，可惜遇上雨勢偏大，「讓小孩逛得有點累」，但哥哥仍對牙籤做成的老虎燈飾、栩栩如生的爪子印象相當深刻。
一對居住在桃園的林姓夫妻，帶著一雙女兒偕同加拿大回國的親友，趕在開展第一天就來賞燈，小姊妹倆戴著「兔耳燈」模樣可愛，坐在爸爸肩上的姊姊開心稱讚「最喜歡主燈，兔兔很可愛」。而從板橋搭乘捷運跟著家人來玩的游媽媽，則表示因為新冠肺炎已經好久沒有出門，如今疫情趨緩、加上戶外燈會空間開闊才敢來走走，「很久沒有遇到這麼多人潮」，只逛了半圈「連主燈都還沒看到」，決定再繞一圈繼續賞燈。
「光源台北」台灣燈會，光是中央展區便設有一座主燈、三座副燈以及六大多元主題燈區，也是人潮最集中之處，主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後，再度回歸值年生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈，是不少民眾必看亮點之一。另外，由多次參與日本瀨戶內國際藝術節的藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa）打造，位於捷運國父紀念館1出口處的《光兔現蹤》，超萌玉兔仰望著地球的可愛模樣，人氣也相當高。