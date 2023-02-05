1圖秒懂1週天氣！北部小心「2天1變」：忽冷忽雨小心著涼
撐過上週六的補班日，只有1天喘息又要開工了！不過新一週天氣受到東北季風影響，北台灣恐怕還是濕濕涼涼，且天氣變化相當快速。中央氣象局公布新一週天氣預報，預估本週大致維持東北季風影響的環境，尤其明（6）日週一鋒面通過，全台各地降雨機率提升，尤其北部、東北部地區可能有局部較大雨勢發生，連南部地區也有零星短暫陣雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。至於氣溫方面，未來一週各地低溫大約為攝氏16到19度，明日白天北部地區高溫約攝氏19到21度，中部及花東地區約攝氏22到25度，南部地區高溫約攝氏27到28度，中南部地區日夜溫差稍大。氣象局提醒，未來一週天氣尤其對於北台灣來說，2天1變的天氣變化也是相當快速的，時晴時雨，感受就會忽涼忽暖，最讓人煩惱衣物的穿搭，請民眾注意保暖以免著涼受寒。
記者張勵德/綜合報導
氣象局預報員張承傳指出，鋒面通過後，週二（2/7）起東北季風增強，週二到週三北台灣天氣稍微轉涼，高溫略降到攝氏19到20度，中南部地區變化不大。至於降雨方面，主要以迎風面降雨為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區維持多雲到晴。
週四（2/9）將是這一週天氣最好的一天，由於東北季風減弱，北台灣氣溫稍微回升到攝氏23到24度，且降雨僅限於東半部地區及大台北山區有局部短暫與，其他地區都是多雲到晴。張承傳說，這波好天氣空擋只有一天，週五起東北季風再增強，北台灣氣溫又會轉涼且迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，預計這波東北季風會影響到週六（2/11），下週日（2/12）才會稍微減弱回暖放晴。
氣象局提醒，明日北部地區可能有局部低雲影響能見度，週二清晨西半部地區也有局部霧或低雲，提醒民眾注意交通安全。