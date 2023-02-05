鐵粉全台追燈會！「聰明1招」避雨勢與人潮 最夯燈區曝
台灣燈會「光源台北」今正式開展，《NOWnews今日新聞》現場直擊賞燈民眾踴躍，雖然越晚雨越大，卻不減各地民眾興致。現場訪問到一對每年都會追燈會的情侶，今（5）日下午早早3點就抵達國父紀念館中央展區，兩人順利欣賞完所有作品後，在天色漸暗、人流增多的時刻便順利離場，巧妙避開人潮和雨勢；而居住高雄在台北工作的林先生，頭戴本次最萌的兔耳燈，與肩上吸附著「光源兔玩偶」的魏小姐，則是做足萬全準備來朝聖，最期待「未來展區」的互動效果。
記者蕭涵云/台北報導
「光源台北」台灣燈會開展首日人潮眾多，民眾不畏風雨趕在第一天造訪賞燈，《NOWnews今日新聞》現場直擊，距離中央展區最近的國父紀念館捷運站口，不斷湧出人潮往主燈移動，訪問到一對每年都會追燈會的情侶，卻是神情輕鬆已經準備離場。原來兩人做足功課，下午早早3點就開車抵達國父紀念館，將車子停在地下停車場後，便步行靠近中央展區，趁著小飄雨時刻就已順利欣賞完所有作品，在天色漸暗、人流增多的時刻便從容準備離開，也巧妙避開了人潮。
對於台灣燈會睽違23年重新回到台北舉辦，感到「蠻新鮮的」；男生最喜歡機械感的主燈，笑稱「很像知名電池那隻兔子」，他稱讚燈會整體設計「人潮比較不會太擁擠，逛起來蠻舒服的」，女方則欣賞週邊國高中生組別的作品，也都相當精彩好看。
而一位居住高雄、現在台北工作的林先生，更是超強計畫通，為了欣賞燈會還備齊應景造型，他頭戴本次最萌的兔耳燈，帶著肩上吸附「光源兔玩偶」的魏小姐友人一起前來朝聖，鎖定主燈秀的他們，知道開幕活動熱烈，今日將聚焦中央展區拍攝美照；他更表示「最期待『未來展區』有很多互動效果的裝置」，直說來逛燈會心情相當興奮，喜歡兔子的他，還不忘對鏡頭開起玩笑「不可以吃兔兔喔」。
「光源台北」台灣燈會主燈「玉兔壯彩」首創高達22公尺的Robot科技造型，搭配主燈秀演出，是不少民眾造訪主因。而位於信義商圈的「未來展區」，則匯集各大國際知名品牌與企業集團，除了有可愛軟Q的巨型《兔兔餐包》推疊在一起，Q萌必拍外；還有西班牙兄弟檔設計師BROSMIND全新創作的《光能使者》角色，靠著民眾踩腳踏車的動力，可使主題燈座燈光變換；結合塗鴉藝術與音樂光影的《星海公車》，乘客一坐就能啟動「太空之旅」；民眾踩上科技夢幻的《宇宙舞池》LED地板，則可喚醒燈光變化，眾多充滿互動趣味的作品，成為亮點。