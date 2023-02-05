高雄蓮潭燈會圓滿落幕 吸逾200萬人潮、創30億觀光效益
為期11天「史上最濃台灣味」的高雄蓮潭燈會今（5）日圓滿劃下句點。2023高雄燈會首度移師蓮池潭風景區辦理，以「越在地越國際」為主軸安排精彩展演活動，吸引本地及外縣市遊客造訪，高雄市長陳其邁指出，整個燈會期間的參觀人次超過2百萬，創造近30億觀光效益。
記者陳美嘉／高雄報導
2023高雄燈會兼具在地化與國際化，共計13組燈飾、66場表演活動；根據網路社群調查，2023高雄蓮潭燈會網路聲量全台第一。陳其邁表示，高雄今年回歸地方燈會，以高雄創作者雪路創作的知名ㄇㄚˊ幾兔IP，結合在地文化地景特色及最濃台灣味，與在地歷史悠久的廟宇合作，越在地越國際，共同打響高雄國際知名度。高雄不僅擁有多元文化，更有多元景觀，讓國內外遊客以不同的角度認識蓮池潭這個國際知名的高雄景點。
高市府觀光局長高閔琳表示，此次蓮潭燈會活動，積極與在地鄰里、商圈、廟宇及民宿業者溝通協調，讓活動與地方共榮，共同帶動地方觀光發展；同時也邀請友好國家駐台單位、姊妹市等國際友人蒞臨賞燈，廣獲外國友人好評！
AIT高雄分處黃東偉處長說，很開心來高雄蓮池潭燈會賞燈，這次燈會中也傳達了尊重多元及包容的理念，這也是美國及台灣人民共享的深度價值。另美國波特蘭姐妹市代表團及韓國水原友好城市代表團3日晚間參觀蓮潭燈會，欣賞以「龍虎塔」及「春秋閣」等知名景點為舞台演出的「光舞蓮潭」燈光秀，各國訪賓都稱讚高雄燈會將歷史文化跟新潮創意完美結合，精彩內容讓人目不轉睛。