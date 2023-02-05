《黑暗榮耀》翻版！女星「被打火機燙過」：永遠記得名字
南韓女星宋慧喬在人氣夯劇《黑暗榮耀》中飾演一位在學校遭到同學霸凌的角色，呈現社會最真實的黑暗面，引發廣大討論。對此，本土劇女神張家瑋才剛看完第一集前段，就被勾起學生時期被霸凌的慘痛回憶，「我永遠記得那兩個女生的名字」，讓粉絲相當不捨。
娛樂中心/綜合報導
張家瑋今（5）日在IG限動上發文：「黑暗榮耀第一集的前頭，才剛看到女主角被霸凌，手被抓著試電捲棒的溫度，我就馬上想起曾經手肘被抓去試打火機的溫度，至今疤痕都還在…」讓她不禁詢問：「這世界為什麼會有霸凌，到底…我永遠記得那兩個女生的名字。」
事後，張家瑋也希望社會大眾能多多關注「霸凌」一事，不僅對施暴者、被害者影響很深，也會在成長過程中產生很多問題，「每個孩子都是爸媽心中的寶貝，不只要注意身體的健康，也要格外的注意孩子心靈的成長。謝謝關心這件事情的每一個人，希望這個世界多點同理心，不要再有傷害。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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