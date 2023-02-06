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香港3/1送50萬張免費機票！懶人包一次搞懂

▲香港免費發送50萬張機票！《NOWnews今日新聞》整理出領香港免費機票前必知Q&A大補帖，包含怎麼領法等，讓你一篇看懂，輕鬆去疫後香港玩起來！（圖／記者汪睿琦攝）
▲香港免費發送50萬張機票！《NOWnews今日新聞》整理出領香港免費機票前必知Q&A大補帖，包含怎麼領法等，讓你一篇看懂，輕鬆去疫後香港玩起來！（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

香港政府日前宣布3/1起按梯次發放50萬張免費機票給國外旅客，消息曝光掀起不小的話題。由政府免費發放機票的案例相當少見，為何香港政府會大手筆這樣做呢？想領免費機票該怎麼做？《NOWnews今日新聞》整理出領香港免費機票前必知Q&A懶人包，包含免費機票怎麼領？香港旅遊發展局的100萬份加碼大禮包等等，讓你一篇看懂，輕鬆去疫後香港玩起來！

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Q1：為甚麼會有50萬張免費機票？

在疫情期間國際觀光呈現低迷狀態，衝擊的不只是各地旅遊業，航空公司也是首當其衝，各家都哀鴻遍野。香港前特首林鄭月娥為了讓航空公司有資金可以周轉，預先買下有限期的50萬張機票，同時也備著可以幫助香港觀光發展。

時至今日全球疫情趨緩，香港也解封邊境，香港機場管理局宣布將這50萬張免費機票送出。2/2召開記者會公布細節，這批機票屬於短程航線，出發地包含日本、南韓、中國及東南亞等國家，配合國泰航空、香港航空、香港快運3大航空公司發放。

▲時至今日全球疫情趨緩，香港也解封邊境，機場管理局宣布將這50萬張免費機票送出。（圖／記者汪睿琦攝）
▲時至今日全球疫情趨緩，香港也解封邊境，機場管理局宣布將這50萬張免費機票送出。（圖／記者汪睿琦攝）
Q2：免費機票該怎麼領？

根據機場管理局宣布，3/1開始對亞鄰國家發送免費機票，分階段先從東南亞地區開始，陸續4月起開放中國、5月起東北亞國家，由香港出發的機票則將於7月發送，香港機管局也表示，本次活動可透過參加大抽獎、先到先得或「買1（或以上）送1」等方式獲取。至於台灣民眾領取的細節，目前港府還未公佈。

Q3：加碼大禮包是甚麼？怎麼領？

為響應機管局發放機票活動，以及復甦香港觀光，香港旅遊發展局獻出「香港有禮」消費優惠券活動，攜手16000間香港在地商家送出至少100萬份優惠，包含可以在指定酒吧、餐廳、酒店免費兌換100元港幣的迎賓飲品，還有現殺100港幣專屬優惠，更能去各大景點、博物館領取精美禮物。

領取方法也相當方便，只要在4大旅客諮詢中心都可以領取，包含香港國際機場旅客諮詢中心（每日上午8:00至晚上9:00）、九龍旅客資訊中心（每日上午8:00至晚上8:00）、香港西九龍站旅客諮詢中心（每日上午9:00至下午6:00）、港珠澳大橋（香港）旅客諮詢中心（每日上午9:00至下午6:00）。

▲香港旅遊發展局獻出「香港有禮」消費優惠券活動，攜手16000間香港在地商家送出至少100萬份優惠，包含可以在指定酒吧、餐廳、酒店免費兌換100元港幣的迎賓飲品。（圖／記者汪睿琦攝）
▲香港旅遊發展局獻出「香港有禮」消費優惠券活動，攜手16000間香港在地商家送出至少100萬份優惠，包含可以在指定酒吧、餐廳、酒店免費兌換100元港幣的迎賓飲品。（圖／記者汪睿琦攝）
▲香港旅發局大禮包還有現殺100港幣專屬優惠，更能去各大景點、博物館領取精美禮物。圖為疫情間全新落成的第六代山頂纜車。（圖／記者汪睿琦攝）
▲香港旅發局大禮包還有現殺100港幣專屬優惠，更能去各大景點、博物館領取精美禮物。圖為疫情間全新落成的第六代山頂纜車。（圖／記者汪睿琦攝）

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