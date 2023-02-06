香港3/1送50萬張免費機票！懶人包一次搞懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
在疫情期間國際觀光呈現低迷狀態，衝擊的不只是各地旅遊業，航空公司也是首當其衝，各家都哀鴻遍野。香港前特首林鄭月娥為了讓航空公司有資金可以周轉，預先買下有限期的50萬張機票，同時也備著可以幫助香港觀光發展。
時至今日全球疫情趨緩，香港也解封邊境，香港機場管理局宣布將這50萬張免費機票送出。2/2召開記者會公布細節，這批機票屬於短程航線，出發地包含日本、南韓、中國及東南亞等國家，配合國泰航空、香港航空、香港快運3大航空公司發放。
Q2：免費機票該怎麼領？
根據機場管理局宣布，3/1開始對亞鄰國家發送免費機票，分階段先從東南亞地區開始，陸續4月起開放中國、5月起東北亞國家，由香港出發的機票則將於7月發送，香港機管局也表示，本次活動可透過參加大抽獎、先到先得或「買1（或以上）送1」等方式獲取。至於台灣民眾領取的細節，目前港府還未公佈。
Q3：加碼大禮包是甚麼？怎麼領？
為響應機管局發放機票活動，以及復甦香港觀光，香港旅遊發展局獻出「香港有禮」消費優惠券活動，攜手16000間香港在地商家送出至少100萬份優惠，包含可以在指定酒吧、餐廳、酒店免費兌換100元港幣的迎賓飲品，還有現殺100港幣專屬優惠，更能去各大景點、博物館領取精美禮物。
領取方法也相當方便，只要在4大旅客諮詢中心都可以領取，包含香港國際機場旅客諮詢中心（每日上午8:00至晚上9:00）、九龍旅客資訊中心（每日上午8:00至晚上8:00）、香港西九龍站旅客諮詢中心（每日上午9:00至下午6:00）、港珠澳大橋（香港）旅客諮詢中心（每日上午9:00至下午6:00）。