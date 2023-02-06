3縣市大雨特報！未來2波鋒面接力 強冷空氣報到時間曝光
中央氣象局指出，今（6）日受鋒面通過影響，北臺灣降雨機率仍高，下雨的範圍也較廣，並且有局部較大雨勢發生的機率，而中部及花蓮、臺東也有局部短暫陣雨，甚至南部也有機會出現零星降雨，降雨情形到了下半天後會逐漸趨緩。目前氣象局針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，民眾外出記得攜帶雨具。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒前雲系東移、伴隨降水回波，苗栗以北明顯降雨。今晨氣溫較昨晨：北略降、南略升，截至4：53本島縣市的平地最低氣溫為苗栗(苑裡鎮)的12.8度；其他各地區平地最低氣溫：北部(桃園楊梅區)的12.9度，中部(台中清水區)13.1度，南部(台南學甲區)15.3度，東部(花蓮壽豐鄉)16.3度。
吳德榮說，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面前雲系持續影響，北部及東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率。北偏涼，中南部白天微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫：北部13至21度，中部13至27度，南部15至30度，東部16至26度。
吳德榮表示，明（7）日北部及東半部仍有局部雨。週三（8日）漸好轉，北部雨後多雲，東半部有局部短暫雨的機率。週四（9日）空檔，西晴、東偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，日夜溫差大。週五（10日）另一鋒面通過，北部及東半部轉有雨。週六（11日）漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週（12）日天氣好轉，氣溫回升。
吳德榮表示，下週一（13）日下一波鋒面通過，之後2、3天受「強冷空氣」影響、明顯轉冷，至於其強度及持續幾天？各國模式皆在調整，應繼續觀察。（編輯：孫唯容）