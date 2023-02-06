挑戰Joeman！奎丁親自「開箱泰國浴」全過程 她驚呼連連
知名YT開箱網紅Joeman在2022年底時，發布一支到日本體驗平價及奢華版色情泡泡浴的影片，引起眾人討論，點閱更高達200多萬，而YouTuber奎丁也不落人後，2023年分享自己親自體驗「泰國浴」的影片，內容甚至是跟著奎丁體驗全過程，臨場感極強，這誠意讓網友直呼：「九妹輸得很徹底啊！」。
編輯中心/綜合報導
奎丁3日發布自己到泰國體驗傳說中是「男人天堂」泰國浴的影片，她說明進入店家後，首先會看見小姐們一個個坐在台上的沙發椅，眾人會如同皇帝選妃一般，挑出自己心儀的那位，不過不同服務員有不同的價碼，分別是泰銖2500、2900、3300、3800元。
奎丁選定後與服務員一同進入房間，起初她有些緊張，服務員則安慰「別緊張，來這就別緊張」。奎丁首先進入浴缸將身體泡暖、洗淨，期間小姐則在旁邊打泡泡，而後她趴上旁邊的充氣床，小姐則會在背後為其搓洗，雖不能拍攝畫面，我們卻能經由奎丁的直播得知狀況，過程中服務員會邊洗邊發出聲音，甚至還會用「下面」幫她按摩。
洗澡流程結束後，奎丁選擇一般的按摩服務，一邊享受悠閒時光，一邊與服務員聊天，對方也透露，通常服務女生的時間會比服務男生更久，因為女生通常不太會要求性服務。
奎丁最後總結，說明這次的泰國浴體驗還不錯，但價格上確實有些燒錢，花3000多塊只為了洗澡。她表示「人生就是要不斷的創新，去嘗試、體驗一切事物，你會更開眼界」。（編輯：李惠婷）