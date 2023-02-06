星雲享耆壽97歲！去世前喘到無法進食 2/13舉行圓寂典禮
佛光山開山宗長星雲大師昨（5）日下午圓寂，享耆壽97歲。據了解，星雲法師晚年因健康問題，需要定期前往高雄長庚醫院洗腎，近日因血壓過低住進加護病房，4日晚間醫護人員更為其緊急洗腎才緩解情況，怎料5日星雲法師就圓寂了。今（6）早佛光山證實此事，並公布訃聞，將在2月13日（下周一）上午9時於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮。
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據了解，星雲法師在2011年因為缺血性腦中風送高雄長庚急救後，健康情況每況愈下，更長年飽受糖尿病所苦，晚年外出幾乎得靠輪椅代步。
根據《中國時報》報導，星雲法師4日預定中午洗腎，不過當天稍早卻發生呼吸過喘的情況，一度無法進食，醫護人員為其緊急洗腎，並排除體內逾1公斤的積水後才緩解情況，星雲法師在5日離開醫院後，傍晚圓寂。
佛光山透過《人間通訊社》表示，今日清晨5時，天未破曉之際，佛光山總本山千名僧信二眾長跪於大雄寶殿內，聆聽宗長心保和尚沉痛宣布，「佛光山開山星雲法師住世緣盡，於2月5日下午5時，於莊嚴念佛聲中，安詳捨報於佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲。」
佛光山也公開訃聞，宣布將謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會，不個別發訃聞，不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車，將擇於2月13日（農曆正月23日）上午9時，於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮。（編輯：孫唯容）