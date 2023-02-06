偵察氣球疑飄拉美！委內瑞拉力挺中國 譴責華府不該擊落
美國擊落疑似中國偵察氣球一事，近日鬧得沸沸揚揚，而且美國也不是唯一發現可疑飛行物的國家或地區，包含哥倫比亞、哥斯大黎加等拉美國家在內，皆證實曾發現外觀特徵相似的飛行物。不過相較於美國的強勢反擊，拉美國家大多保持沉默，委內瑞拉則表態支持中國、譴責美國不應該「擊落中國的民用無人飛行器」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，美國堅信在其領空發現的氣球，是屬於中國廣泛間諜計劃的一部分，並派出F-22戰機擊落。然而，委內瑞拉外交部發表聲明，批評美國再次訴諸武力，以不當方式處理一個「對地面人員沒有任何軍事或人身威脅」的裝置。
報導指出，以馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）為首的委內瑞拉左翼政府，近年與美國關係緊張，自2019年以來就遭到經濟和石油制裁，而中國一直是委內瑞拉石油的主要買家。
委內瑞拉的聲明，對於在拉丁也發現疑似中國偵察氣球一事隻字不提；與此同時，哥倫比亞空軍已回應有關氣球飛越其領土的報導，證實在5萬5000英尺（約16.7公里）高空，曾檢測到不明飛行物進入北部領空，並對其進行監視直到離開。
哥倫比亞空軍聲稱，透過監控與追蹤，確定該物體不會對國安、國防以及航空安全構成威脅。而據拉美媒體報導，氣球在哥斯大黎加、哥倫比亞和委內瑞拉上空飛行時，沒有發生任何事故。