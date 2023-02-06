星雲大師85歲就立好遺囑！財產全捐出：這些都不是我的
佛光山開山宗長星雲大師昨（5）日下午圓寂，享耆壽97歲。佛光山證實此事，並擇於2月13日（農曆正月23日）上午9時，於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮，且即日起暫停對外任何活動。星雲大師長年飽受糖尿病之苦，晚年身體狀況欠佳，但星雲大師看淡生死，曾言自己想活到80歲就好了，並早在85歲就預立遺囑，個人財產約2千萬元捐給公益信託教育基金，「我什麼都不要，這些都不是我的」。
編輯中心/綜合報導
據了解，星雲大師2011年因缺血性腦中風送高雄長庚急救，之後身體狀況時好時壞，近年更需要長期洗腎，外出以輪椅代步，連最喜愛的書法，近年都難以書寫。
星雲大師在農曆年前已經入住加護病房，核心弟子已有心理準備，4日星雲大師就因發生呼吸過喘的情況，一度無法進食，緊急洗腎後緩解情況，5日由車輛載送離開長庚醫院，在佛光山辭世。
星雲大師看淡生死，曾言「本想活到80歲就好」，並在85歲時就預立遺囑，並將遺囑命為「真誠的告白」。星雲大師表示，自己擁有許多學校、文化出版及基金會，因此許多人都認為他相當富有，但他卻自認自己空無一物，因為「那都是十方大眾的，不是我的。」
他更在遺囑上寫下「我不想為自己建一房一舍，為自己添一桌一椅，我上無片瓦，下無寸土，佛教僧伽物品都是十方共有，哪裡有個人的呢？但在我的內心可又覺得世界都是我的。」
星雲大師也透露，自己估計有2000多萬個人財產，已全部捐作公益信託教育基金，寺廟、學校、電台等資產，甚至是寫書的稿費也都全數捐出，坦言自己所有一切都是大眾的、都是佛光山的，一切都歸於社會。（編輯：孫唯容）