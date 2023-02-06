苦盡甘來？馬斯克：推特正趨於收支平衡

知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）自收購推特以來，風波、爭議不斷，甚至傳出不少廣告商都選擇撤出，進而讓推特的財務狀況更加惡化。不過馬斯克5日以推文表示，雖然過去3個月推特經歷「極其艱難」的時刻，但現在正趨於收支平衡。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，由於馬斯克實施的部分策略，包含恢復爭議人物帳號等，引發強烈抗議，有些品牌因此宣布離開推特。2023年1月，推特的每日收入同比下降40%，數百家頂級廣告商退出或縮減支出，甚至有分析稱，推特的廣告收入在2022年12月份同比下降了70%。
自馬斯克接管推特以來，該公司也因未能支付各種該給合作夥伴、供應商和前員工的費用而吃上官司。在馬斯克的管理下，推特還透過大規模裁員、迫使許多人辭職的內部變革來縮減開支；同時還試圖增加新收入，如拍賣從廚房用品到辦公設備的物件。
此外，馬斯克也因分心處理推特事務、出售數十億美元的特斯拉股票以資助對推特的收購，還從特斯拉調用人力協助而引發爭議，並遭到股東的強烈反對。
馬斯克的推文聲稱，他必須在「拯救推特免於破產」的同時，也兼顧對另外2家公司（Tesla和SpaceX）的職責，不會希望這種痛苦落在任何人身上。雖然推特仍然面臨挑戰，但如果堅持下去，就能持續趨於收支平衡，也感激大家對推特的支持。