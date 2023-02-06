表彰文學藝術成就！台師大教授高行健獲法國國家榮譽勳章

我是廣告 請繼續往下閱讀
台師大指出，高行健在2002年曾因諾貝爾文學獎桂冠得主而獲頒法國榮譽軍團騎士勳章。時隔20年，法國政府再次授予勳章，並於2022年4月6日頒布授予高教授法國榮譽軍團3等勳章「司令勳章」的公告，卻因為疫情阻礙，延到今年1月27日才為高行健授勳。
台師大表示，本次授勳典禮於法國總統府為高行健專場舉行，包括政府官員、高教授的法國友人等各界貴賓共襄盛舉，由馬克宏特別演講頌揚其各項成就，表彰其持續致力於文學及藝術創作的卓越成就。
高行健是國際著名的全方位藝術家，集小說家、戲劇家、詩人、戲劇和電影導演、畫家和理論家於一身，為華人現代小說和實驗戲劇的先驅，作品包括長篇小說《靈山》和《一個人的聖經》、劇作《車站》、《彼岸》、《逃亡》、《生死界》等。他在2000年更以《靈山》獲諾貝爾文學獎，旅法期間，至今已出版書籍400餘本（40多國語言譯本）、50本畫冊，舉辦個展90多場，親自導演製作演出戲劇10部，創作的劇本也在各國演出多達130餘場，如此輝煌的成就，是其此次獲獎重要的理由之一。
台師大校長吳正己表示，2012年起，高行健擔任台師大表演藝術研究所講座教授，連續多年蒞校授課，並於2017年受頒名譽文學博士學位，2021年，台師大於圖書館6樓設立高行健資料中心，典藏其作品、文獻及相關研究資料。高行健與師大淵源深厚，更屢屢贈與師大親筆手稿及畫作，他在台師大百年校慶的致詞中曾表示，「台灣現今已成了我的故鄉，師大也是我的大學。」
人在法國的高行健獲獎後，與高行健資料中心總監林淑真通話，分享受勳的興奮之情。林淑真表示，這次法國政府當局給予高行健的創作生涯極高肯定，讓高行健格外感動。
台師大提到，該校歷推廣高行健的藝術創作不遺餘力，自2012年起多次舉行高行健作品展覽，展示或出版高行健畫作及手稿；表演藝術研究所則陸續推出如《夜遊神》中文版世界首演、華麗搖滾音樂劇《山海經傳》、音樂舞蹈劇《靈山》、《獨白》、大學定目劇場《靈山上的獨白》等經典作品。2019年跨院整合設立「高行健的文學與藝術」、「高行健戲劇研究」等課程，帶領學生領略高行健的大師風采，並期許未來台師大成為華語地區的高行健研究重地。