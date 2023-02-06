星雲大師圓寂享耆壽97歲！柯文哲：大師言行將永留心中
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師，昨日下午圓寂，享耆壽97歲。台灣民眾黨主席柯文哲今（6）日上午也在臉書發文悼念。大年初五他才前往佛光山的南台別院，當天他雖未親見大師，但仍記得以前多次聽大師暢談如何活出自我、抵抗逆境。星雲大師雖圓寂，以後無法再親身聆聽說法，但大師的言行將永留心中。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲上午在臉書貼出與星雲大師的合影，指出星雲大師生於1927年，1949年來台後落腳宜蘭，一生致力推動人生佛教，以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會，以共修淨化人心。而大師年少時顛沛流離，一生雖未受過正式教育卻積極向學，透過自學，後來也是著作等身，他最後一次拜訪星雲大師時，星雲大師還送他一套著作。
柯文哲指出，1970年開始，大師成立了育幼院、佛光精舍、慈悲基金會、也開辦老人公寓，一手創辦佛光山，制定規章制度、更將佛教現代化，一生弘法，影響無數人。
柯文哲表示，大年初五，他才前往佛光山的南台別院，這裡為落實星雲大師「寺院學校化與藝文化」的理念，布置的清淨典雅，期望藉由藝術創作展出，陶冶淨化人心。當日雖未能親見大師，但他仍記得以前多次聽大師暢談如何活出自我、抵抗逆境。而大師雖圓寂，以後無法再親身聆聽說法，但大師的言行將永留心中。