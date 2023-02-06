首創機票月繳制　易飛網攜手中信銀推12期無壓出遊

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易飛網指出，目前市面上機票至多分6期，易飛網搶先業界推出12期分期專案，現正熱賣包含台灣虎航韓國熱門航點，包括釜山、濟州、大邱及首爾，單程最低2,299元起（未稅），另亞洲航空亦復飛菲律賓馬尼拉、泰國清邁、馬來西亞吉隆坡及沙巴，單程最低2,343元起（未稅），12期每月不到200元。
易飛網進一步說明，進行廉航機票分期僅需兩步驟，首先是先進入易飛網廉航機票網頁，該網頁網羅12家廉價航空票源，提供旅人自行客製化廉航機票，不僅來回可搭配不同航空，且可不同航點進出，亦可線上加購行李及餐食，比價、訂位一站搞定；第二步是於線上付款時選「信用卡分期」選項，並使用中信銀行信用卡線上刷卡，即可輕鬆一鍵搞定。
國人赴日韓旅遊熱潮持續回升中，易飛網推出韓國「櫻情邀約4+1日」暢玩首爾六大賞櫻名區，包含穿韓服散策景仁宮賞櫻、沐浴桂陽川櫻花海以及漫步汝矣島輪中路櫻花隧道等，12期每月千元有找。日本「開春東京賞櫻5日」到四大賞櫻名所享受日本獨有風俗文化「花見」、參觀富士西湖夢幻合掌村落、千鳥淵公園花海及富士山忍野八海，12期月付2,158元起；「開春北海道粉櫻浪漫雙溫泉5日」嚴選代表性賞櫻名勝五稜郭公園及北海道神宮、跟著日劇《初戀》0浪漫遊小樽並入住兩晚溫泉旅館，12期每月僅2,900元起；「立山易起飛開山雪牆5日」賞富士山粉紅芝櫻及足利花卉公園紫藤花瀑布、前往立山黑部朝聖壯觀雪牆美景與覆滿白雪的連峰，12期每月平均只要3,242元起。
東南亞團體行程，中越新熱點峴港「易起再峴4日」走訪穿梭古今的會安古鎮、渡假勝地美溪沙灘，還升等一晚最美沙灘旁的五星飯店，含稅、含簽且全程不進購物站，讓旅客玩得輕鬆省錢；泰國「泰感動5+1日」全程入住五星飯店並享受私人沙灘、格蘭島水上活動一日遊、絕美人妖秀及泰式按摩，前述商品12期每月1,200元有找。長線行程，歐洲「雙享奧捷10日」走訪捷克充滿中古世紀風情小鎮庫倫洛夫、尋找布拉格古堡皇宮往昔的貴族遺跡、參加伏爾它瓦河遊船午宴及米其林料理饗宴，12期每月僅需約6,000元起。