鋒面通過雨下不停！未來一週天氣5段變化 放晴時間曝光
受到鋒面通過台灣影響，昨（5）日晚上中部以北及東北部地區從就有一陣陣雨勢，花東及南部地區也有偏多的雲量及零星短暫雨機會，天氣風險公司分析師歐宗學表示，預估今（6）日下半天到夜間，隨著鋒面逐漸通過，各地降雨才會漸趨緩和，週三（2/8）則是近期各地天氣最好的時候。中央氣象局則提醒，未來一週天氣變化快速，大約有「5段式改變」，尤其北台灣忽涼忽暖、時晴時雨，2天1變的天氣需要民眾多加留意。
記者張志浩/綜合報導
歐宗學指出，今日下半天雨勢緩和，明日鋒面已遠離，轉成東北季的環境，迎風面桃園以北、東半部雲量持續偏多，也有些零星短暫雨機會，中南部地區雲量減少，逐漸回復多雲到晴天氣。雖然說是東北季風增強，不過沒有明顯的冷空氣南下，各地低溫變化不明顯，大多在攝氏16至19度，北部、東北部白天高溫約攝氏20度，全天感受較陰冷，中南部、花東白天高溫仍然可以來到攝氏24至27度，南部內陸更可能逼近攝氏30度。
週三（2/8）東北季風逐漸減弱，風向轉為偏東風，迎風面大台北東側、東半部至恆春半島仍有短暫陣雨機會，西半部普遍晴到多雲。週四（2/9）轉為東南至偏南風環境，東部地區天氣也會逐漸轉好，只剩下東南部還有零星降雨。而這兩天各地氣溫會隨著風向變化以及天氣改善而逐漸回升，週四北部高溫回到攝氏23至25度，中南部可達攝氏28至30度。
不過溫暖好天氣持續時間不長，週四深夜到週五（2/10）又有一波鋒面通過台灣，屆時中北部地區會像今日一樣有一波雨勢，後續到週末期間則是回到東北季風短暫增強再減弱的過程。下週一（2/13）有機會再有一次鋒面過境，屆時鋒面後方東北季風南下時有機會帶來較強的冷空氣，會達到什麼樣的低溫程度還有不確定性。