李鍾碩戀情不藏了！私下戴IU同款帽 超閃行為被酸蹭熱度
韓劇男神李鍾碩去年爆出與人氣歌手IU熱戀，兩人火速認愛，李鍾碩更語出驚人表示，默默暗戀對方多年，讓粉絲相當看好這對情侶修成正果，不過有人羨慕就有人忌妒，李鍾碩最近戴上IU演唱會週邊商品的帽子，超甜行為卻讓IU歌迷起反感，暗酸他在蹭熱度！
記者江芷稜/綜合報導
李鍾碩與IU人氣都很旺，戀情曝光後讓不少人心碎，為安撫粉絲的不安，兩人在官網都寫了長文致歉，希望獲得粉絲諒解，IU表示會低調進行戀情，更努力工作不會偷懶。李鍾碩也形容IU是極其特別的存在，這份感情在內心積累了10年之久，才願意向對方告白，相當慎重對待。
而最近李鍾碩探班韓國潮牌設計師，該友人在IG限動曬出合影，被網友發現李私下的穿著很休閒，頭上戴的黑色帽子竟然是IU演唱會同款週邊商品，眼尖粉絲直呼「嗑到糖了」、「又撒狗糧了」，笑稱他在偷偷放閃，也有影迷感覺男神臉龐變圓，已經有了幸福肥跡象。
不過網路上有兩派不同意見，部分女方歌迷表達不滿，表示IU對感情相當低調，擔憂粉絲感受，強調會低調談戀愛、努力工作，不會「戀愛腦」上身過於張揚，李鍾碩這樣曬恩愛的行為，會造成女神困擾，怒罵他在蹭熱度，希望他尊重女友感受。