7成經理人考慮跨界！外派東南亞獵才 營收3年漲3倍
2023年後轉職，經理人動向也顯現不同趨勢。104獵才顧問今（6）日最新發布《2023年經理人動向大調查》，104獵才顧問資深副總經理晉麗明觀察，歷經疫情及景氣變動，「跨」已成經理人的集體意識，76%經理人考慮跨界發展，跨產業、跨職務、跨區域，越高階、越想跨。
記者黃仁杰／台北報導
調查指出，高階主管轉職行動最積極，22%已展開行動，基層及中階主管伺機而動。超過7成經理人考慮跨界發展，越高階，越有跨界思維，其中，79%高階主管考慮跨界！晉麗明分析，台灣去年下半年出口出現衰退，國外科技巨擘也傳出裁員消息，在此同時，民生消費服務業卻大噴發，經理人正跨界流轉，70.1%想跨產業、高於64.3%想跨職類。
為何經理人想跨界？晉麗明指出，60%經理人認為跨界可培養不同專業、55%認為對未來薪資更有成長性、50%期望在中年後展開第二職涯為三大主因。依職級高階主管最在意職涯永續，基層與中階主管重視能力提升帶來的薪酬。經理人轉職必備三大關鍵力，包含跨文化／部門溝通能力、與新世代溝通能力、引導變革團隊領導力。
後疫情時代來臨，2023經理人動向大調查發現，50%經理人有意前往海外工作，其中有76%經理人首選東南亞。晉麗明指出，中國大陸疫情期間的封控，美中關係的緊張，地緣政治風險與日俱增，東南亞成本低廉成為分散風險的首選，企業的布局帶動經理人前往東南亞的意願。
至於經理人為何會想前往海外工作？59%因海外薪資相對優渥、42%希望體驗多元文化、41%盼累積更多工作技能與經驗。不過，40%因家人無法南移、37%不符合未來職涯發展或擔心詐騙，是卻步的主要原因。