六都中古屋誰漲最多？台北市吊車尾 台南公寓年漲逾4成
很多人購屋喜歡選擇公寓或電梯大樓、華廈，因為坪數實在、總價門檻也比較低。《樂屋網》統計2021、2022年六都公寓與大樓成交單價漲幅行情，結果發現台南市的公寓和大樓，單價漲幅高達41.6%及23.7％，高居六都之首，堪稱是六都中最保值的住宅類型。不過《樂屋網》調研中心經理洪安儀提醒，台南市近幾年房價漲幅速度遠超過其他5都，但隨著利多出盡，房市趨冷，短期內房價恐怕很難再持續大幅增值。
記者張勵德/綜合報導
《樂屋網》統計站上實價登錄資料，2021年和2022年六都的公寓與大樓成交單價，台南市的公寓從2021年每坪10萬元，2022年已經成長到每坪14萬元，漲幅高達41.6%，是六都最漲幅最多的住宅產品，其次是台南市的電梯大樓及華廈，從每坪16萬元成長到20萬元，漲幅也有23.7%。第三名則是高雄市公寓漲幅21.2%。而六都中漲幅最低的是台北市的大樓跟公寓，漲幅分別只有4%跟6.2%。
洪安怡表示，台南市近幾年在南科等利多加持下，新大樓如雨後春筍般接連冒出，整體大樓均價起飛，連帶著老舊公寓的價格都跟著水漲船高，房價漲幅一直遠超越其他5都。依據內政部住宅價格季指數顯示，台南市從108年第2季指數來到104.67，超過其他5都後，就一直穩坐6都冠軍，直至目前111年第3季，台南市指數139.21仍是六都最高。
至於高雄市公寓，洪安怡指出，高雄房價基期較低，可漲空間多，漲幅自然也較大，尤其在三民、苓雅、鳳山等交易熱絡的區域，部分精華地段的老公寓單價，還能與外圍的新大樓比肩。
洪安怡提醒，雖然公寓坪數比電梯大樓更實在，以同樣的需求空間來說，公寓需要購買的坪數較小，同時壓低總價門檻，一直以來都頗受小資族青睞，不過近期房市吹寒冬，短期內房價要持續大幅增值也不容易，建議買方還是回到自身需求進行評估。